В Благовещенске чиновницу уволили из-за отказа ее супруга раскрыть доходы

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В Приамурье уволили сотрудницу военного комиссариата Благовещенска и Благовещенского района из-за того, что ее супруг отказался раскрывать собственные доходы. Дело об увольнении рассматривалось в судах двух инстанций, и Верховный суд России счел, что оно было законным.

Как сообщает «Агентство правовой информации», увольнению подверглась помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов военного комиссариата Благовещенска и Благовещенского района Наталья Мартизанова. Амурчанка отказалась представлять сведения в отношении супруга – Дмитрия Мартизанова, так как муж счел свои доходы и имущество «коммерческой тайной, не подлежащей разглашению». Ведомственная комиссия расценила такие действия как несоблюдение требований к служебному поведению чиновника. Наталью уволили приказом военного комиссара без выплаты единовременного денежного вознаграждения.

Действующее антикоррупционное законодательство обязывает государственных служащих ежегодно предоставлять работодателю сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера как в отношении себя, так и супруги или супруга и несовершеннолетних детей.

Дело об увольнении рассматривалось в Амурском областном суде, который принял решение о восстановлении чиновницы в должности и взыскании с оборонного ведомства почти 200 тысяч рублей – зарплаты за время вынужденного прогула, компенсаций и судебных расходов. Служители Фемиды пришли к выводу, что сам по себе факт непредставления сведений о финансах своего супруга не является основанием для увольнения госслужащего.

В свою очередь, Верховный суд России расценил действия Натальи Мартизановой как основание для утраты доверия к ней со стороны работодателя. «Причина непредставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своего супруга признана соответствующей комиссией необъективной. Поэтому у ответчика имелись основания для наложения дисциплинарного взыскания. Возможность увольнения работников организаций, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, за утрату доверия обусловлена особым правовым статусом указанных лиц», – отмечается в определении коллегии по гражданским делам высшей инстанции. Принятое в пользу чиновницы решение было отменено, а увольнение признали законным.

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Александр Авдеев