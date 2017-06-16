Повторная экспертиза: в крови сбитого в Балашихе мальчика был алкоголь

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Следователи подтвердили, что в крови мальчика, погибшего под колёсами иномарки в подмосковной Балашихе, в момент ДТП был алкоголь. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на подмосковный главк СК России.

Молекулярно-генетическая экспертиза образцов крови с содержанием алкоголя, которую провели в главном управлении криминалистики СК, установила, что они принадлежат сбитому ребёнку. Кроме того, следы его крови обнаружили в салоне автомобиля, в ней также найден алкоголь.

Теперь следствию предстоит выяснить, при каких обстоятельствах в тело ребёнка могло попасть спиртное.

Информацию о том, что повторная экспертиза подтвердила результаты первой, подтвердил глава МВД России Владимир Колокольцев. Он отметил, что, по словам эксперта, «кровь была получена именно у мальчика, в этом он уверен на 99,9 %».

Расследование по громкому делу о ДТП ведётся в строгом соответствии с законодательством, у прокуратуры претензий к следствию нет, отметил министр.

Глава ведомства подчеркнул, что случай в Балашихе – «это действительно трагедия». «Каждый такой случай должен находиться на контроле у руководителя любого уровня, включая министра внутренних дел», – сказал Колокольцев.

Расследование ДТП в Балашихе передано в министерство и находится на личном контроле его руководителя.

Трагедия случилась 23 апреля в подмосковной Балашихе: местная жительница за рулём иномарки нарушила правила и насмерть сбила шестилетнего мальчика. Алёша возвращался с прогулки вместе с дедушкой около половины седьмого вечера, когда на высокой скорости его сбил Hyundai Solaris. Машина, разогнавшись с тупика парковки вокруг многоэтажного дома, протащила мальчика около десяти метров, переехав передними и задними колесами, и только потом остановилась. Мальчик умер от перелома основания черепа и отёка головного мозга.

Ольга Алисова, сбившая мальчика, работает в салоне сотовой связи в Подмосковье, её супруг – член известной местной ОПГ, на счету которой убийства, похищения людей, вымогательства, грабежи и изнасилования.

Первичная экспертиза показала, что «в крови погибшего обнаружена концентрация этилового спирта, соответствующая сильной степени опьянения».Речь шла о 2,7 промилле – это примерно бутылка водки.

Семья погибшего потребовала провести повторную экспертизу – по её словам, на свидетелей давили, само дело не возбуждали около месяца, а часть доказательств была уничтожена. Так как мальчика похоронили через три дня после проведения вскрытия, для проведения повторного исследования тело эксгумировали.

По словам отца погибшего, он не верит, что в крови сына мог быть спирт. «Алкоголь могли закачать в печень уже мёртвого ребёнка», – считает он.

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#дети #ДТП

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Алексей Воскобойников