Многие водители едва не остались без международных прав: обзор прессы

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О чем пишет пресса: о роллах из мороженого от амурских производителей; о поправках в федеральный бюджет; о том, что в Подмосковье готовятся собирать «мерседесы». Эти и другие новости включил в сегодняшний обзор ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

Очень полезная (впрочем, как всегда) информация размещена сегодня на страницах «Амурской правды». Читатели узнают, что нельзя летом есть, сколько нужно пить («Вот здесь, скажу прямо, у каждого индивидуально; по большому счету, никто никогда советам на эту тему не внимает») и как спастись от инсульта и рака кожи. В общем, лето – с его жарой и жестким солнцем – началось.

Также в номере

Кстати, «о поесть». Стоит прочесть публикацию о сладких летних новинках амурских производителей. «Вы еще не встречали роллы из мороженого и жареное мороженое? Ну, значит вы не сладкоежка. И вам совсем не жарко. Но если вы любитель полакомиться, то вам предложат… В общем, раскрывайте «Амурку» на странице «Еда», – рекомендует обозореватель.

Еще «Амурка» публикует информацию о том, что на сто баллов ЕГЭ по литературе написали три выпускницы (правильнее сказать, всего три выпускницы) и что амурские пограничники задержали двух нарушителей границы.

Очень интересно

Павел Андреевич неотрывно следит за проектом «Амурки», который продвигают сотрудники газеты Наталья Фадеева и Андрей Москалюк. Они занимаются построением своих тел. Или, правильнее сказать, – корректировкой своих тел. Они теперь не едят лапшу быстрого приготовления, макароны пачками и колбасу батонами; занимаются зарядкой и вообще ведут правильный образ жизни – о чем и рассказано в материале, который обозреватель рекомендует к прочтению.

От себя он замечает, что в «Амурской правде» все сотрудники морально устойчивые и ведут правильный образ жизни, И все интересно пишут, поэтому он всегда с удовольствием читает эту газету. И всем советует.

Напишут же такое

Далее – «Российская газета», где можно найти публикации о новых поправках в бюджет этого года, о дефиците бланков международных водительских удостоверений – правда, проблему быстро решили – и о том, что россияне потратили более 12 миллиардов рублей на пластические операции. Но правильнее было бы написать не «россияне», а «россиянки». Ибо где вы видели мужика, который хотел бы изменить форму своей груди? Конечно, есть и такие, но не массово же пока, слава богу.

Также в номере

Еще в «РГ» пишут о снегопадах в отдельных районах страны – оно и понятно, лето…

Еще о том, что в Москве открывается кинофестиваль.

Еще есть материал, посвященный главному разведчику-нелегалу Юрию Дроздову.

А еще здесь пишут о том, что через два года в нашей стране начнут собирать «мерседесы». Очень мудрое решение нашего правительства по дискредитации Германии.

На посошок

Напоследок о том, о чем пишут все газеты: сегодня – День памяти и скорби. Во всех печатных изданиях – материалы, посвященные незабываемым годам Великой Отечественной. Она унесла жизни 27 миллионов человек, затронула каждую семью в Советском Союзе.

Вечная память…

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#СМИ

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Нина Гвоздкова