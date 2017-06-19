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Грозовой дождь и жара: прогноз погоды в Амурской области на 22 июня

Грозовой дождь и жара: прогноз погоды в Амурской области на 22 июня
Фото: scorpion-cats.ru

В Амурской области 22 июня ожидается небольшая облачность, во второй половине дня местами пройдет слабый и умеренный дождь с грозой. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, при грозе – до 12 метров в секунду.

В южных и центральных районах термометры покажут 28…33 градуса выше нуля. На севере – плюс 30…35 градусов, в дожде – до 25 градусов тепла.

В Благовещенске в 6 часов утра было 18 градусов тепла, западный ветер дул со скоростью 4-6 метров в секунду. В течение дня в городе установится небольшая облачность, во второй половине дня возможен слабый грозовой дождь. Северо-западный ветер разгонится до 6-11 метров в секунду. Температура составит 30…32 градуса, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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