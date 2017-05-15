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В Тынде девочка получила травмы, упав с высоты

В Тынде девочка получила травмы, упав с высоты
Фото: littleone.ru

В Тынде в местном Центре детского творчества 10-летняя девочка упала с высоты во время занятий по спортивному туризму. В результате она получила травмы. Об этом сообщает прокуратура Амурской области.

Инцидент произошел 25 февраля 2017 года. В тот день девочка с разрешения педагога самостоятельно полезла на «скальную стенку». Она неправильно закрепила страховку и упала на страховые маты, получив травмы.

По данному факту состоялась прокурорская проверка. Она показала, что в Центре детского творчества Тынды не были созданы безопасные условия обучения, была нарушена техника безопасности, что и стало причиной происшествия.

Тындинский городской прокурор внес представление директору учреждения, оно было рассмотрено и удовлетворено. Начальник туристко-краеведческого отдела Центра была привлечена к дисциплинарной ответственности в виде выговора. Педагог девочки уволилась из учреждения.

Кроме того, прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда с учреждения. 20 июня Тындинский районный суд требования прокурора удовлетворил. Центр детского творчества обязали выплатить несовершеннолетней компенсацию в размере 50 000 рублей.

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#дети #закон #происшествия #суды #Тында

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