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Знания вторичны, первичен патриотизм – Владимир Путин встретился с учителями

Знания вторичны, первичен патриотизм – Владимир Путин встретился с учителями
Фото: rg.ru

Президент России в преддверии Всероссийского дня выпускника встретился в Кремле с классными руководителями российских школ. В разговоре Владимир Путин подчеркнул, что получение знаний вторично по сравнению с воспитанием в детях патриотизма, сообщает Newsru.com.

«Получить знания – это непросто, современные особенно, широкие знания, но это все-таки вторичное по сравнению с воспитанием человека, с тем, чтобы он должным образом относился и к себе самому, и к своим друзьям, и к семье, и к Родине. Это абсолютно фундаментальные вещи», – отметил президент России.

Только на такой базе, по мнению Владимира Путина, можно рассчитывать на то, что выпускники российских школ станут полноценными людьми и сами буду получать удовлетворение от жизни. Глава государства выразил надежду на то, что воспитанники классных руководителей, вступая во взрослую жизнь, используют все знания и навыки, полученные в школе.

Владимир Путин подчеркнул: «Не просто знания, а что не менее важно, используют и те фундаментальные принципы отношения к жизни, которые вы наверняка старались им донести».

Просмотров всего: 498

#образование #российская власть

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Комментарии
Показать все (15) Обсудить на форуме
  • TatuK

    TatuK
    2 часа назад

    Вот это номер, знания вторичны! Давайте будем выезжать на одном патриотизме... Дайте детям знания, а они сами разберутся в какие идеалы верить. Проще конечно руководить неграмотным стадом патриотов!

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Глянул отрывок. Путин говорит о сумашедших зарплатах учителей. Вот вам и всё выступление учительницы о низких зарплатах на его шоу.

  • Adolf

    Adolf
    2 часа назад

    TatuK

    Вот это номер, знания вторичны! Давайте будем выезжать на одном патриотизме... Дайте детям знания, а они сами разберутся в какие идеалы верить. Проще конечно руководить неграмотным стадом патриотов!



    разве это новость? безграмотным быдлом проще управлять. а еще запугать божьей карой. и втолковать, что "власть от боха"

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    1 час назад

    урок русского+ математики+ пять уроков патриотизма+ 10 уроков физкультуры = сильный, готовый на всё что скажет великий ПУ, ЗОМБИ

  • Adolf

    Adolf
    1 час назад

    Альберт Клубника

    урок русского+ математики+ пять уроков патриотизма+ 10 уроков физкультуры = сильный, готовый на всё что скажет великий ПУ, ЗОМБИ



    уроки русского и математики в этом списке лишние

  • Алекс К

    Алекс К
    1 час назад

    А уроки православия??

    Как без их?

  • Adolf

    Adolf
    1 час назад

    Алекс К

    А уроки православия?? Как без их?



    вместо математики и русского

  • Tina22

    Tina22
    1 час назад

    Знания можно приобрести. А как можно приобрести патриотизм? Или он есть или его нет.

  • Tina22

    Tina22
    1 час назад

    Tina22

    Знания можно приобрести. А как можно приобрести патриотизм? Или он есть или его нет.



    не не так! Таблицу умножения заставить выучить можно. Но как можно заставить быть патриотом?

  • Adolf

    Adolf
    1 час назад

    Tina22

    Tina22

    Знания можно приобрести. А как можно приобрести патриотизм? Или он есть или его нет.



    не не так! Таблицу умножения заствить выучить можно. Но как можно заствить быть патриотом?



    под дулом автомата

  • Алекс К

    Алекс К
    1 час назад

    А можно заставить человека быть патриотом???

  • Дональд Трамп

    Дональд Трамп
    1 час назад

    Вашей стране нужно больше таких патриотов, как Поклонская, Мизулина, Соловьев. И тогда в России все будет хорошо.

  • Кварц

    Кварц
    31 минута назад

    Вот типичнейшее для амур-инфо передергивание фактов в заголовках для искажения информации. Путин не произнес слов о патриотизме.

    Обсуждаете заголовок, а не слова Путина. Читайте еще раз умные и образованные, не желающие быть быдлом, которым легко управлять. Вы ж и будете тем самым быдлом, если будете думать не своими мозгами, а "головой" изданий типа амур-инфо. Будете быдлом, если кроме забитых в голову знаний не станете тем, о ком говорит Президент. А он говорит следующее: "воспитанием человека, с тем, чтобы он должным образом относился и к себе самому, и к своим друзьям, и к семье, и к Родине". Ну выйдет из школы очень много-знающее хамло. Безразличное к окружающим, плюющее на близких, грубое и развращенное животное. Но со знаниями в голове. Вам легче будет? Врачом он может быть и будет грамотным, но встретит больного так, что лучше не лечиться. Учитель может и будет образованным, но будет так изощренно издеваться над вашим первоклассником, что вы и сами не поймете о чем он говорит и почему так больно. И.т.д. Знания вообще-то ума не добавляют. Это бесспорный факт.

  • Adolf

    Adolf
    24 минуты назад

    Кварц

    Знания вообще-то ума не добавляют. Это бесспорный факт.



    'ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ????????????????????? 5 раз прочитал эту фразу.... думал......

  • anschutka

    anschutka
    2 минуты назад

    Предлагаю переименовать министерство образования в министерство пропаганды патриотизма

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