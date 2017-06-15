Знания вторичны, первичен патриотизм – Владимир Путин встретился с учителями

Фото: rg.ru

Президент России в преддверии Всероссийского дня выпускника встретился в Кремле с классными руководителями российских школ. В разговоре Владимир Путин подчеркнул, что получение знаний вторично по сравнению с воспитанием в детях патриотизма, сообщает Newsru.com.

«Получить знания – это непросто, современные особенно, широкие знания, но это все-таки вторичное по сравнению с воспитанием человека, с тем, чтобы он должным образом относился и к себе самому, и к своим друзьям, и к семье, и к Родине. Это абсолютно фундаментальные вещи», – отметил президент России.

Только на такой базе, по мнению Владимира Путина, можно рассчитывать на то, что выпускники российских школ станут полноценными людьми и сами буду получать удовлетворение от жизни. Глава государства выразил надежду на то, что воспитанники классных руководителей, вступая во взрослую жизнь, используют все знания и навыки, полученные в школе.

Владимир Путин подчеркнул: «Не просто знания, а что не менее важно, используют и те фундаментальные принципы отношения к жизни, которые вы наверняка старались им донести».

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#образование #российская власть

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Нино Кохреидзе