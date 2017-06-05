Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22июня
Предыдущая новость
сегодня, 07:03 0

Опасные для здоровья мужчин китайские БАДы обнаружили в Благовещенске

Опасные для здоровья мужчин китайские БАДы обнаружили в Благовещенске
Фото: rospotrebnadzor.ru

Несколько партий фальсифицированных БАДов из Китая нашли сотрудники Роспотребнадзора в Амурской области, Ханты-Мансийском округе и Республике Адыгея. Продукцию из оборота изъяли, сообщается на сайте ведомства.

В областном центре Приамурья в свободной продаже находилась биологически активная добавка к пище «Либао» из линии продуктов Menergizer. В капсулах производства ООО «Фужуйши» обнаружили тадалафил и силденафил, предназначенные для лечения эректильной дисфункции. Эти вещества изначально не были заявлены при государственной регистрации препарата.

Бесконтрольное применение биологической активной добавки, содержащей тадалафил, может привести к неподдающейся лечению импотенции, органическому поражению мужских половых желез или к образованию злокачественных опухолей с высокой ранней смертностью.

Неуказанные при регистрации субстанции обнаружили и в составе биологически активной добавки к пище «Саймы», производства ООО Биоинженерная компания «Чжин Юань Тхан». Продукцию выявили в городе Когалым Ханты-Мансиийского автономного округа-Югра и в Майкопе, в Республике Адыгея. А в Новосибирской области продавали «Инфорте», также содержащий незарегистрированные вещества.

В федеральном ведомстве дали регионам указание усилить надзор за оборотом БАДов. Опасную продукцию из продажи изъяли, проверки продолжаются.

Просмотров всего: 31

#здоровье #Китай

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 1

Китай принял российско-китайскую ярмарку культуры и искусства
Общество 1

В Благовещенске прошла встреча амурских и китайских литераторов

вчера, 17:06
Общество 4

Амурские археологи продолжат совместные исследования с китайцами

Происшествия

В Сковородинском районе задержали нарушителей госграницы

вчера, 14:31