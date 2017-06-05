Опасные для здоровья мужчин китайские БАДы обнаружили в Благовещенске

Фото: rospotrebnadzor.ru

Несколько партий фальсифицированных БАДов из Китая нашли сотрудники Роспотребнадзора в Амурской области, Ханты-Мансийском округе и Республике Адыгея. Продукцию из оборота изъяли, сообщается на сайте ведомства.

В областном центре Приамурья в свободной продаже находилась биологически активная добавка к пище «Либао» из линии продуктов Menergizer. В капсулах производства ООО «Фужуйши» обнаружили тадалафил и силденафил, предназначенные для лечения эректильной дисфункции. Эти вещества изначально не были заявлены при государственной регистрации препарата.

Бесконтрольное применение биологической активной добавки, содержащей тадалафил, может привести к неподдающейся лечению импотенции, органическому поражению мужских половых желез или к образованию злокачественных опухолей с высокой ранней смертностью.

Неуказанные при регистрации субстанции обнаружили и в составе биологически активной добавки к пище «Саймы», производства ООО Биоинженерная компания «Чжин Юань Тхан». Продукцию выявили в городе Когалым Ханты-Мансиийского автономного округа-Югра и в Майкопе, в Республике Адыгея. А в Новосибирской области продавали «Инфорте», также содержащий незарегистрированные вещества.

В федеральном ведомстве дали регионам указание усилить надзор за оборотом БАДов. Опасную продукцию из продажи изъяли, проверки продолжаются.

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#здоровье #Китай

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Нино Кохреидзе