22 июня – День памяти и скорби

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22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в истории России: День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны. Он напоминает обо всех погибших в боях, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений.

Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз, нанеся массированный удар по военным и стратегическим объектам и многим городам. Так началась Великая Отечественная война, которая продолжалась 1 418 дней и ночей и в которой СССР потерял около 27 миллионов человек, но смог выстоять. В тяжелой кровопролитной войне советский народ внес решающий вклад в освобождение народов Европы от фашистского господства и в разгром гитлеровских войск.

Во многих странах в этот день приспускают государственные флаги и вспоминают эту войну и погибших в ней. В этот день проходят различные памятные мероприятия с зажжением свечей, возложением цветов к памятникам и мемориалам.

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250 лет назад родился Вильгельм фон Гумбольдт – немецкий филолог, философ, языковед, государственный деятель, дипломат. Старший брат учёного Александра фон Гумбольдта. Сочетая в себе разнонаправленные таланты, он осуществил реформу гимназического образования в Пруссии, основал в 1809 году университет в Берлине, был другом Гёте и Шиллера. Гумбольдт – один из основоположников лингвистики как науки. Он развил учение о языке как непрерывном творческом процессе и о «внутренней форме языка» как выражения индивидуального миросозерцания народа. Во многом определил путь и направление развития немецкой (и европейской) гуманитарной мысли своей эпохи.

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85 лет назад родился советский эстрадный артист Вадим Тонков. Из театра на эстраду Тонков вынужден был уйти, чтобы заработать – надо было содержать большую семью. Тогда-то, по предложению Александра Ширвиндта, и родился знаменитый дуэт комических старух – Вероники Маврикиевны (В.Тонков) и Авдотьи Никитичны (Б.Владимиров).

Впервые дуэт заявил о себе 1 января 1971 года в телепередаче «Терем-теремок». Две милые старушки якобы привели своих внуков на ёлку, а сами, волею судьбы оказавшись рядом, стали судачить на разные темы.

Дуэт Тонкова и Владимирова был безумно популярным на протяжении всех лет своего существования. Он становился непременным участником всех праздничных концертов и телепередач. Про Веронику Маврикиевну и Авдотью Никитичну ходило анекдотов не меньше, чем про Василия Ивановича и Петьку. В последние годы жизни Тонков написал несколько книг о себе, об эстраде и о чувстве юмора вообще, выступил как автор эстрадных программ и пьес для детей. В его биографии художественный фильм «Бабушки надвое сказали», несколько мультфильмов и множество телепрограмм.

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Своё 70-летие сегодня отмечает актриса Наталья Варлей. В 1965 году Варлей окончила акробатическое отделение Государственного училища циркового и эстрадного искусства и пришла в труппу Московского цирка на Цветном бульваре эквилибристкой. В кино Наталья Владимировна попала совершено случайно, её актерский дебют состоялся в маленькой роли медсестры в фильме «Формула радуги». Но уже следующая картина – «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» принесла Варлей всесоюзную известность. В 1971 году, окончив Театральное училище имени Щукина, она стала актрисой Московского драматического театра им. К.С. Станиславского.

Фильмография Натальи Варлей насчитывает более 40 картин, в том числе, «Вий», «Семь невест ефрейтора Збруева», «12 стульев», «Три дня в Москве», «Гостья из будущего», «Волшебник Изумрудного города».

В 2006 году актриса оставила работу в кино – последним ее фильмом стал «Волкодав из рода Серых Псов». Варлей выпустила несколько песенных альбомов, два сборника стихов, а ещё занимается дубляжом фильмов, участвует в различных телепроектах и руководит Мастерской Театрального Факультета МИТРО.

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Алексей Воскобойников