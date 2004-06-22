Митинговали против войны: история Приамурья

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1941 год. В первый день Великой Отечественной войны амурчане митинговали против вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз. Жители Приамурья единодушно выразили готовность встать на защиту Родины.

В этот же день в области заработала в полную силу Малая Амурская железная дорога – ранее имени Л. М. Кагановича, а ныне Малая Забайкальская, Свободненская детская. К тому моменту протяжённость пути дороги составляла 6,1 километра против 10,5 километра сегодняшней длины главного пути.

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В 1923 году в здании театра имени Луначарского собрался Зейский уездный съезд – первый после освобождения области и Зеи от интервентов.

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1935 год. В области работала бригада Академии сельскохозяйственных наук имени Владимира Ленина во главе с вице-президентом академиком Н. М. Тулайковым. Учёные посетили Амурскую зональную опытную станцию и ряд колхозов Ивановского и Тамбовского районов.

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22 июня 1963 года в Благовещенске прошёл первый областной съезд женщин, на котором был избран областной Совет женщин.

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1979 год. В этот день министерство путей сообщения решило организовать Тындинское отделение БАМа, подчинив его дирекции строительства магистрали. Отделению поручено эксплуатировать линию Бам – Тында – Беркакит.

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2004 год. Дело на Сергея Крупецкого передано в суд. Бывший заместитель главы администрации Амурской области, а после начальник департамента Государственного контроля Министерства природы по Дальневосточному федеральному округу по-прежнему находился в хабаровском СИЗО. Крупецкий обвинялся в вымогательстве взятки в один миллион долларов США у старательской артели «Амур» за урегулирование вопросов, связанных с нарушением природоохранного законодательства, которые выявила у артели проверка Министерства природы.

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В 2006 году в этот день заговорили о строительстве в Приамурье нефтеперерабатывающего завода. Планировалось, что специализироваться он будет на выпуске керосина, дизельного топлива и мазута, а поставки этой продукции пойдут на китайский и российский рынки. Строить предприятие должны были за счёт капиталовложений двух стран, России и Китая.

2009 год. Следствие по уголовному делу, связанному с гибелью двух человек на месте строительства загородной резиденции правительства Амурской области в 2007 году, приостановлено. По словам следователей, для продолжения разбирательства нужна экспертиза, но провести её оказалось невозможно: здание, где произошла трагедия, было давно снесено.

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#жизнь #история

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Анастасия Болотина