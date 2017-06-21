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21 июня 2017, 22:17 0

Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: российско-китайская ярмарка культуры и искусства и работа краеведа-исследователя

Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: российско-китайская ярмарка культуры и искусства и работа краеведа-исследователя

В утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» о предстоящем VIII международном фестивале «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства» ведущим Екатерине Кузьминой и Нино Кохреидзе расскажет директор Амурской областной филармонии Ольга Смирнова.

В полуденном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» очередной выпуск краеведческого радиосериала «Амурские волны» завершает тему логики и технологии поиска исторических деталей и личностей на примере работы краеведа-исследователя Сергея Емельянова. Автор и ведущий программы Михаил Митрофанов.

Дневной разворот проведут Михаил Митрофанов и Эльвира Оверченко.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира +7 (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру +7 (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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#культура #СМИ

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