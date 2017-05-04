Глава Приамурья встретился с переселенцами из аварийного жилья в Прогрессе

Губернатор Александр Козлов проверил, как идет реализация программы переселения из аварийного жилья в Прогрессе. Всего в Прогрессе под переселение попадают 39 бараков. Помимо возведения новых домов власти приобретают для семей, участвующих в программе, жилье на вторичном рынке.

Одну из таких семей посетил губернатор в ходе рабочей поездки в поселок. Хозяева, которые отпраздновали новоселье в январе 2017 года, заверили главу области в том, что их полностью устраивает новое жилье.

Еще 39 квартир для участников программы на вторичном фонде находятся на торгах и 11 в разработке. Все они будут заселены до 1 сентября.

Также глава области посетил стройплощадку трехэтажного 47-квартирного дома по улице Пушкина. Строительство здесь началось в апреле этого года, сейчас специалисты заканчивают укладку фундамента. В начале зимы здание уже подключат к теплу, чтобы за холодные месяцы оно просохло, после выполнят внутренние работы, и в июле в 13 однокомнатных и 34 двухкомнатных квартиры заедут семьи из Прогресса и Новорайчихинска. Кроме того, в следующем году в эксплуатацию введут еще один дом на 48 квартир, земельный участок под него уже определен.

Но для завершения программы переселения в поселке Прогресс этого не хватает, необходимо строительство еще одного дома на 40 квартир. Однако местные власти не могут определить земельный участок. Глава региона потребовал определить место для стройки в кратчайшие сроки: «Затягивать с принятием подобных решений недопустимо! Какие бы сложности ни возникали – ваша задача их оперативно решать и запускать процедуру конкурсов, чтобы люди как можно быстрее переехали из аварийных бараков в комфортное жилье».

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Екатерина PL