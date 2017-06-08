Активисты предлагают обозначить гироскутеры как транспортное средство и внести в ПДД

Благовещенцы меняют ролики и велосипеды на гироскутеры. В летний период взрослых и детей всё чаще можно увидеть катающимися на этих электрических устройствах. Иногда такие прогулки приводят к падениям и сложным травмам. До 10 % пациентов детской травматологии оказались в больнице после езды на гироскутере, гласит статистика.

Последние два года благовещенка Настя не расстаётся со своим гироскутером. Новую игрушку ей подарили родители на день рождения. Девятилетняя школьница уже успела овладеть различными техниками езды на электрическом устройстве. И вместе со своими подружками готова кататься на гироскутере часами, пока не сядет аккумулятор.

«Когда мы едем и включаем, у него есть фонарики, и они светится. К нему через блютуз можно подключить музыку, и ещё есть приложение, которое закачиваешь и можно смотреть, сколько у него подзарядки. Падала с него несколько раз, но это было не без травм, но один раз я с него упала и сильно повредила колени», – поделилась Настя Михайленко.

«У неё есть велосипед скоростной, скейтборд, ролики. Гироскутер она захотела, потому что это модно, все катаются. Мы пробовали на маленьких колесиках гироскутерах, но она всё-таки выбрала гироскутер на больших колёсах», – рассказала мама Насти Ирина Михайленко.

Большие и маленькие, с дополнительными устройствами и без – гироскутеры оснащены аккумуляторами и электромоторами. Катаясь на них, можно преодолевать расстояния в 15-20 километров. Покупать такое средство передвижения необязательно, его можно взять и напрокат.

«В принципе ничего сложного нет, главное поймать равновесие. Надавливаете вперёд носочками – он едет вперёд. Надавливаете назад – едет назад. Молодежь приходит, катается – в день от 10 до 50 человек, как дети, так и взрослые. Прокат даётся от 10 минут, 10 минут – 100 рублей. Берут по полчаса, по 20 минут», – сказал работник проката Павел Овчинников.

Почти за пять лет катание на гироскутере приобрело популярность среди детей и взрослых. Жители Белогорска на прошлой неделе даже поучаствовали в гонках на этих электромоторных устройствах.

Некоторые владельцы гироскутеров устраивают гонки сами – на улицах и дорогах Благовещенска. Скорость новомодного приспособления может достигать 25 километров час. Получить травму, катаясь на гироскутере, гораздо проще, чем на велосипеде, отмечают врачи и предостерегают, что гироскутеры – увлечение опасное, поэтому нужно позаботиться об экипировке: шлеме, наколенниках и налокотниках. Иначе травм позвоночника, головы и переломов не избежать.

«Один из самых сложных переломов детского возраста – черезмущелковый разгибательный перелом плечевой кости со смещением. Здесь сосуды, нервы… Естественно, также в данной ситуации идёт нагрузка на суставы стопы, голеностопные суставы. Это требует определённого развития мышц, связок. Неподготовленному или детям младшего возраста категорически запрещено кататься на данном виде средства передвижения. Дети с плоскостопием, какие-то другие варусные, вальгусные установки стоп – им тяжелее научиться», – отметил директор центра детской политравмы АОДКБ Владимир Дудкин.

Сейчас в центре детской политравмы лечится один благовещенец, упавший с гироскутера. Всего же юных пациентов, получивших травмы на таком средстве передвижения, до 10 % от общего числа. Причём владельцы этих электромоторных устройств подвергают опасности не только себя, но и других пешеходов и водителей, когда выезжают на проезжую часть. Если произойдёт ДТП – оно будет расцениваться как наезд на пешехода. К такой категории, по закону, относятся владельцы гироскутеров.

«Согласно технических характеристик данного устройства, оно не является транспортным средством. Между тем молодые люди двигаются на нём по тротуарам и дорогам. Случаев ДТП пока не было, к счастью. Родителям, покупающим эти устройства, советуем, прежде чем вручить ребёнку данный девайс, провести с ним беседу о знании правил дорожного движения», – прокомментировала начальник отделения пропаганды управления ГИБДД УМВД Мария Забыкина.

Возраст, с которого можно управлять гироскутером, пока нигде не регламентирован. Этим вопросом обеспокоились городские активисты. Неравнодушные благовещенцы обсудили проблему использования такого средства передвижения в Москве на Всероссийском молодёжном законотворческом форуме.

«Мы предложили классифицировать гироскутер как механическое транспортное средство малой мощности. Ввести понятие это в ПДД и разграничить гироскутеры на два вида по мощности и в соответствии с этим ввести ограничения возрастные разграничения по эксплуатации. Гироскутеры малой мощности для детей с 14 лет, высокой – с 16 лет», – рассказала инициатор изменения закона Ирина Каленбет.

Такие изменения участники законотворческого форума из разных регионов поддержали единогласно. Инициаторы сейчас пытаются реализовать свой проект, чтобы катание на гироскутерах не привело их владельцев и окружающих в травматологию.

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Екатерина PL