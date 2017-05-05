Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:20 0

В Селемджинском районе амурчане встретили медведя у трассы

В Селемджинском районе амурчане встретили медведя у трассы

Амурчане сняли на видео встречу с медведем. Произошло это в Селемджинском районе недалеко от села Токур. Косолапого люди увидели, когда ехали на автомобиле по трассе. Мишка вышел из леса к дороге.

«Вот медведь. Токурская дорога, только с перекрестка повернули», – озвучил происходящее автор видео. После мужчина пытался подозвать медведя, но животное чем-то увлеченно занималось у обочины, не обращая внимания на людей.

Герои видео предположили, что в кустарниках медведь что-то ест, и даже смогли определить, что медведь по возрасту еще маленький. В итоге попытки обратить на себя внимание косолапого не увенчались успехом – медведь спустя некоторое время ушел обратно в лес.

Просмотров всего: 128

#животные #жизнь

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

В Благовещенске нашли пропавшую в начале июня женщину
Общество 1

Несмотря на проверки, крыши некоторых многоэтажек Благовещенска доступны для подростков
Общество 3

В Белогорске изменили законодательство для оказания помощи женщине с дочерью-инвалидом
Общество

К поимке пса, попавшего в капкан в Зее, подключились спасатели