В Селемджинском районе амурчане встретили медведя у трассы

Амурчане сняли на видео встречу с медведем. Произошло это в Селемджинском районе недалеко от села Токур. Косолапого люди увидели, когда ехали на автомобиле по трассе. Мишка вышел из леса к дороге.

«Вот медведь. Токурская дорога, только с перекрестка повернули», – озвучил происходящее автор видео. После мужчина пытался подозвать медведя, но животное чем-то увлеченно занималось у обочины, не обращая внимания на людей.

Герои видео предположили, что в кустарниках медведь что-то ест, и даже смогли определить, что медведь по возрасту еще маленький. В итоге попытки обратить на себя внимание косолапого не увенчались успехом – медведь спустя некоторое время ушел обратно в лес.

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#животные #жизнь

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Екатерина PL