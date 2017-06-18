Александр Козлов сыграл в футбол в Прогрессе

Глава региона ознакомился с графиком работы стадиона в Прогрессе и забил несколько мячей. Новое футбольное поле в поселке появилось в прошлом году благодаря социальной программе «Газпром – детям». Сейчас его работа расписана буквально по минутам, здесь занимаются не только футболисты, но и ребята из других спортивных секций, а также простые жители поселка.

Руководству ФОКа предстоит еще выполнить благоустройство территории стадиона. Установить камеры наружного наблюдения, провести освещение. Помощь в последнем вопросе губернатор рекомендовал попросить у Райчихинской ГРЭС. Эта же организация готова профинансировать обустройство площадки для пляжного волейбола на территории ФОКа.

Кроме того, глава области поручил министерству физической культуры проработать вопрос приобретения ринга для местной секции тайского бокса. В ней сейчас занимаются более 40 ребят, ринг позволит увеличить число спортсменов и проводить соревнования, повышая популярность спорта.

На контроле правительства держится и вопрос привлечения дополнительного тренера для футбольной секции Прогресса, сейчас заниматься с ребятами приезжает наставник из Райчихинска, сообщает областное правительство.

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#областная власть #спорт

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Екатерина PL