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Благовещенцы приняли отжиг металла за пожар

Благовещенцы приняли отжиг металла за пожар

Вечером 21 июня в мессенджерах благовещенцы начали пересылать друг другу фотографии затянувшегося дымом неба в микрорайоне. Черный столб на фотографиях взмывает вверх в районе улицы Студенческой. В амурском управлении МЧС сообщили, что причина задымления – не пожар, как подумали некоторые горожане.

Выяснилось, что в том районе находится предприятие по переработке металлолома и отходов первичной чёрной металлургии. Вечером сотрудники вторчермета взялись за контролируемый отжиг металла. Проводится процедура в присутствии пожарных. На месте находится один пожарный автомобиль.

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#МЧС #пожары #производство #происшествия

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