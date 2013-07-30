Дальневосточные гектары могут начать раздавать на территориях защитных лесов и в охотничьих угодьях

Правительство РФ внесло на рассмотрение законопроект, который подразумевает расширение территории федерального округа, где будут предоставлять участки земли в безвозмездное пользование. Речь идет о поправках в законе о «Дальневосточном гектаре». По этому вопросу в Госдуме провели экспертное совещание.

Сейчас взять в безвозмездное пользование можно не все земли. Некоторые из них относятся к защитным лесам, перспективным недрам, ценным охотничьим угодьям. Из-за этого желающие получить земли именно на этих участках получают отказы.

Законопроектом предлагается снять запрет на предоставление части «лицензионных» территорий. Сейчас готовятся поправки в федеральный закон о «Дальневосточном гектаре», позволяющие расширить перечень территорий, на которых можно получить участок, без изменения режима их использования.

«Так, предлагается снять запрет на предоставление земельных участков, на которых расположены защитные леса отдельных категорий, а также земельных участков, которые указаны в лицензиях на некоторые виды пользования недрами, в тех случаях, когда предоставление земельных участков гражданам не препятствует деятельности других лиц, у которых права на пользование определены документами», – отметил депутат Госдумы Борис Гладких.

Также предлагается разрешить предоставление земельных участков, расположенных в границах охотничьих угодий, за исключением случаев, когда на испрашиваемом земельном участке размещен объект охотничьей инфраструктуры в границах охотничьих угодий, используемых на основании долгосрочных лицензий на пользование животным миром в отношении охотничьих ресурсов. Также аренда участка невозможна, если он подлежит предоставлению в аренду для размещения объектов охотничьей инфраструктуры в соответствии с охотхозяйственным соглашением или соглашением о государственно-частном партнерстве.

«Предоставление дальневосточных гектаров в пределах таких наделов не повлечет изменения режима их использования. То есть на этих землях гражданин сможет вести только деятельность, разрешённую законодательством для данных территорий», – пояснил парламентарий.

Ряд изменений, предложенных законопроектом, направлен на урегулирование вопросов с возможным отказом в предоставлении земельного участка гражданину. Так, в случаях, когда образуемый земельный участок пересекает границы других земельных участков либо границы территориальной зоны, населенного пункта, муниципального образования или ограничивает доступ к иным земельным участкам, с согласия гражданина границы участка могут быть скорректированы либо ему может быть предоставлен иной земельный участок.

«В указанных случаях срок рассмотрения поданного заявления о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование приостанавливается на срок до тридцати дней и гражданин имеет право дать согласие на иной вариант схемы размещения земельного участка. Предлагаемые изменения позволят обеспечить соблюдение прав владельцев земельных участков, а также предоставить гражданам возможность при возникновении указанных ситуаций выбрать иной вариант размещения предоставляемого им земельного участка», – рассказал Борис Гладких.

Также законопроектом предлагается уточнить процедуру и форму представления информации о территориях, которые определены законом субъекта РФ и в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование в соответствии с федеральным законом, сообщает «ЖКХ-Групп».

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#Дальний Восток #закон

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Екатерина PL