Благовещенкая ушуистка взяла «серебро» в спортивных играх стран БРИКС

С 17 по 21 июня в южно-китайском городе Гуанчжоу провинции Гуандун прошли первые в истории спортивные игры стран БРИКС-2017. В программу соревнований вошли баскетбол, волейбол и единоборство ушу. Участие в играх приняли более 300 спортсменов из пяти стран БРИКС: России, Китая, Бразилии, Индии и ЮАР.

Российскую команду по ушу представляло 8 спортсменов сборной России. В их числе и благовещенская спортсменка Александра Саковская, которая заняла второе место в многоборье (кулак, цзяньшу, цяншу), сообщает мэрия.

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Екатерина PL