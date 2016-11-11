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сегодня, 18:25 2

Из-за повышения температуры в Благовещенске ввели режим повышенной готовности

Из-за повышения температуры в Благовещенске ввели режим повышенной готовности
Фото: ngs24.ru

Управление по делам ГО и ЧС Благовещенска предупреждает о том, что утром 21 июня на территории города был установлен режим повышенной готовности. Это связано с ожидаемым устойчивым ростом дневной температуры воздуха до +38 градусов, сообщает мэрия.

Повышение температуры способствует резкому возрастанию пожароопасности в лесах, расположенных на землях города, переходу природных пожаров в населённые пункты и объекты экономики, возникновению очагов природных пожаров. В случае возникновения пожара необходимо звонить по номеру телефона старшего оперативного дежурного ЕДДС Благовещенска: 518-112.

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#МЧС #погода

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    ура воду включат

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    18 минут назад

    Горячая уже не нужна, нужна холодная!

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