Из-за повышения температуры в Благовещенске ввели режим повышенной готовности

Фото: ngs24.ru

Управление по делам ГО и ЧС Благовещенска предупреждает о том, что утром 21 июня на территории города был установлен режим повышенной готовности. Это связано с ожидаемым устойчивым ростом дневной температуры воздуха до +38 градусов, сообщает мэрия.

Повышение температуры способствует резкому возрастанию пожароопасности в лесах, расположенных на землях города, переходу природных пожаров в населённые пункты и объекты экономики, возникновению очагов природных пожаров. В случае возникновения пожара необходимо звонить по номеру телефона старшего оперативного дежурного ЕДДС Благовещенска: 518-112.

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#МЧС #погода

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Екатерина PL