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В Благовещенске нашли пропавшую в начале июня женщину

В Благовещенске нашли пропавшую в начале июня женщину

В Благовещенске сотрудники полиции на улице Воронкова обнаружили женщину, пропавшую 4 июня. Как сообщалось ранее, к полицейским по поводу исчезновения женщины 1969 года рождения обратились её родственники. Ориентировка с приметами разыскиваемой была направлена наружным службам полиции города, а также во все районы области.

21июня в ходе поисковых мероприятий стражи порядка на улице Воронкова обнаружили пропавшую женщину. Ее доставили в отдел городской полиции, жизни и здоровью горожанки ничего не угрожает.

В настоящий момент сотрудники полиции выясняют причины её ухода из дома, после чего в сопровождении родственников ее отпустят домой, сообщает амурское управление МВД.

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#жизнь

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