Роналду заплатит около 15 миллионов евро, чтобы не сесть в тюрьму на пять лет

Фото: i.eurosport.com

Форвард мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду поставит точку в деле о неуплате налогов, в которой его обвиняет испанская прокуратура. Чтобы избежать тюремного заключения, футбольная легенда выплатит 14,8 миллиона евро. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на радиостанцию Cope.

Роналду обвиняют в сокрытии доходов в 2011-2014 годы на общую сумму 14,7 миллиона евро. Ранее сообщалось, что он даст показания в суде 31 июля. В случае неуплаты названной суммы португальскому футболисту грозит пятилетний тюремный срок.

У спортсмена будет 60 дней, чтобы погасить все долги. Как отмечают юристы, от суда это его не спасет, но вердикт, по крайней мере, будет смягчён. Если же он не сделает это в срок, с ним поступят в соответствии с испанским законодательством. Роналду рекомендуют признать вину – в этом случае ему будет грозить срок до 24 месяцев. Это весьма существенный момент: согласно местным законам, наказание за ненасильственные преступления сроком до 24 месяцев можно отбывать условно. Так, в своё время лидер «Барселоны» Лионель Месси, также обвиняемый в неуплате налогов, был приговорен к 21 месяцу тюрьмы.

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Алексей Воскобойников