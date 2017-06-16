Пчеловоды Белогорска получили субсидии на развитие пчелиного хозяйства

15 белогорских пчеловодов получили поддержку из городского бюджета для развития своих пасек. Субсидии 2017 года им предоставили в рамках муниципальной программы по созданию условий для развития сельскохозяйственного производства на территории Белогорска. Общая сумма помощи – более 70 тысяч рублей.

Рассмотрение заявок на предоставление субсидий на поддержку пчеловодства в администрации Белогорска состоялась накануне. «Начиная с 2013 года субсидию получили более полусотни пчеловодов, – рассказала специалист отдела экономического анализа и планирования Екатерина Мишкевич. – Объем финансирования мероприятий, направленных на развитие сельского хозяйства в городе, составил почти четверть миллиона рублей».

Вместе с тем в 2017 году в рамках муниципальной программы предусмотрены субсидии еще по двум направлениям: на содержание маточного поголовья свиней и на поддержку маточного поголовья крупного рогатого скота.

Прием документов начнётся с 1 июля 2017 года. Для получения субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, необходимо написать заявление о предоставлении субсидии в администрации Белогорска.

Кроме того, одним из условий предоставления помощи является регистрация личного подсобного хозяйства, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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Анастасия Болотина