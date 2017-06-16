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Пчеловоды Белогорска получили субсидии на развитие пчелиного хозяйства

Пчеловоды Белогорска получили субсидии на развитие пчелиного хозяйства

15 белогорских пчеловодов получили поддержку из городского бюджета для развития своих пасек. Субсидии 2017 года им предоставили в рамках муниципальной программы по созданию условий для развития сельскохозяйственного производства на территории Белогорска. Общая сумма помощи – более 70 тысяч рублей.

Рассмотрение заявок на предоставление субсидий на поддержку пчеловодства в администрации Белогорска состоялась накануне. «Начиная с 2013 года субсидию получили более полусотни пчеловодов, – рассказала специалист отдела экономического анализа и планирования Екатерина Мишкевич. – Объем финансирования мероприятий, направленных на развитие сельского хозяйства в городе, составил почти четверть миллиона рублей».

Вместе с тем в 2017 году в рамках муниципальной программы предусмотрены субсидии еще по двум направлениям: на содержание маточного поголовья свиней и на поддержку маточного поголовья крупного рогатого скота.

Прием документов начнётся с 1 июля 2017 года. Для получения субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, необходимо написать заявление о предоставлении субсидии в администрации Белогорска.

Кроме того, одним из условий предоставления помощи является регистрация личного подсобного хозяйства, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#Белогорск #работа #сельское хозяйство #финансы

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