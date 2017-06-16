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сегодня, 17:30 0

Китай принял российско-китайскую ярмарку культуры и искусства

Китай принял российско-китайскую ярмарку культуры и искусства

В Хэйхэ стартовала российско-китайская ярмарка культуры и искусства. Впервые за восемь лет открытие фестиваля проходит на китайской стороне. Первым мероприятием ярмарки в Китае стала выставка китайских товаров. Она работала с 14:00 до 17:30.

На выставке были представлены всевозможные китайские сладости, украшения, чаи, кофе, картины, мыло, мази, зонтики – например, зонтик-трость для пожилых людей или зонтик-вентилятор. Одним из самых популярных товаров среди русских гостей стали чугунные чайники, оформленные в традиционном китайском стиле. Особенно активно представленные товары раскупали участники фестиваля, приехавшие с запада России.

Недалеко от места, где работала выставка, можно увидеть автомобили, которые 22 июня будут участвовать в шествии на торжественном открытии фестиваля. Завершится первый день фестиваля концертом в большом музыкальном зале Хэйхэского университета. В 19:30 там состоится выступление российского ансамбля «Гжель».

Мероприятия фестиваля продлятся в Китае и 22 июня. А 23 июня ярмарка переберется на российскую сторону. В Благовещенске в этот день состоится торжественное открытие. Подробное расписание мероприятий, которые пройдут в Благовещенске, есть на сайте министерства культуры Приамурья.

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#Китай #культура

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