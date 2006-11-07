Несмотря на проверки, крыши некоторых многоэтажек Благовещенска доступны для подростков

Амурские полицейские устанавливают личности подростков, которые гуляли по крыше 14-этажного дома в центре Благовещенска. Ответственность за открытый выход на крыши несут управляющие компании, а если на высотку забрался несовершеннолетний, штраф грозит родителям. Журналисты «Амур.инфо» решили проверить, закрыты ли выходы на крышу в печально известных многоэтажных домах.

В доме по адресу: улица Краснофлотская, 151, где недавно подростки сняли на видео прогулку по бетонной конструкции и выложили в соцсети, дверь на крышу заперта. А вот окно рядом с выходом на крышу разбито. Вероятно, хулиганы забрались на 14-этажку именно через него. Там даже оставлена надпись: «Мы залезли через окно».

Следующий дом находится по адресу: улица Зейская, 285. На крыше высотки 11 июня этого года очевидцы заметили подростков. Здесь, по их словам, дети бегали по крыше, прыгали на вентиляционные шахты, садились на самый край и свешивали ноги. К счастью, теперь эта крыша также закрыта.

Другой адрес – Политехническая, 1. 26 мая очевидцы сняли видео, как в дневное время парень и девушка занимаются сексом. На момент проверки все выходы на крышу были закрыты.

Дом № 1, стоящий на Игнатьевском шоссе и известный среди местных жителей как «свечка», имеет недобрую «славу». Считается, что это любимое место самоубийц. Выход на крышу здесь оказался заперт. Как рассказал представитель управляющей компании дома, после нескольких происшествий дом освятили и укрепили решетку на дверях. Также компания всегда проверяет, в порядке ли замки.

Следующая 14-этажка – № 9, где летом прошлого года совершили самоубийство два человека, – расположена на Игнатьевском шоссе. Крыша оказалась открытой, и сразу стало понятно, что сюда очень часто приходят люди: кругом окурки, пивные банки, и даже стоит пара старых кресел.

Жильцы следующего дома в апреле этого года были обеспокоены тем, что крышу облюбовали подростки. Теперь в высотке № 150 на улице Калинина вход на крышу закрыт.

Чердаки благовещенских многоэтажек периодически проверяют амурские полицейские. В случае если выход открыт, компании получают предписание на устранение нарушения. Если управляйка делать это не спешит, правоохранители обращаются в городское управление ЖКХ. Там уже решают, какие меры принимать к нарушителям.

В управляющей компании, которая обслуживает дом № 9 на Игнатьевском шоссе, где выход на крышу оказался открыт, комментировать ситуацию не стали.

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Нино Кохреидзе