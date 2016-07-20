Николаевская птицефабрика планирует поставлять по 80 тонн курятины в месяц

Фото: amurobl.ru

44 тысячи яиц заложила в инкубаторы Николаевская птицефабрика в Амурской области. Первые цыплята должны вылупиться 24-29 июня. А в начале июля в инкубатор отправятся еще 45 тысяч яиц. Задача предприятия: выйти на объем 80 тонн в месяц – это около 60 тысяч голов. Год назад оно было на грани разорения.

«Это задача на перспективу, сейчас нам необходима модернизация оборудования, это очень большие финансовые вложения. Пока мы развиваем бройлерное направление, в будущем можно будет приступить и к возобновлению линии по производству яиц», – объяснил директор птицефабрики губернатору Амурской области, который посетил предприятие.

Запустить яичное направление руководство намерено в следующем году.

Сейчас на предприятии работают 20 человек, все они трудились здесь до прошлогоднего кризиса птицефабрики, которая находилась в ведении УФСИН. Тяжелая ситуация сложилась в феврале 2016 года фабрика находилась на грани банкротства. Сотрудникам задерживали зарплату, а птицу было нечем кормить. Летом в ситуацию вмешалось областное правительство. Александр Козлов несколько раз выезжал в Николаевку, проводил встречи с руководством и сотрудниками предприятия, а также с представителями местного муниципалитета. В результате перед работниками была погашена задолженность по зарплате, а само предприятие получило нового хозяина. В марте 2017 года птицефабрику выкупила компания из Хабаровского края, сообщает пресс-служба областного правительства.

Губернатор выразил благодарность инвесторам: «Вы подарили людям надежду, рискнули своими деньгами, зашли сюда. Надеемся, планы, о которых вы говорите, у вас реализуются, а областные власти окажут вам всестороннюю поддержку. Вы, главное, наших людей цените. Фабрика здесь работала долго, и те люди, которые здесь трудились, – настоящие профессионалы, их необходимо сохранить, чтобы они могли свои знания передать молодому поколению».

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#сельское хозяйство #спорт #экономика

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Василий Кленин