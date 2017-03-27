В Белогорске изменили законодательство для оказания помощи женщине с дочерью-инвалидом

Жительнице Белогорска Екатерине Ляшенко, воспитывающей дочь-инвалида, муниципалитет помог приобрести подходящее жильё. Для этого депутатам пришлось изменить законодательство и создать новый нормативно-правовой акт – впервые в российской практике, сообщает пресс-служба Белогорска.

Исполнено первое решение об оказании помощи в неординарной жизненной ситуации в отношении жительницы Белогорска Екатерины Ляшенко, воспитывающей 14-летнюю дочь-инвалида с тяжелым поражением нервной системы – ДЦП.

Женщина обратилась на личном приеме к главе Белогорска Станиславу Мелюкову с просьбой улучшить жилищные условия в связи с болезнью дочери. Самостоятельно решить проблему она не могла. Неоднократные попытки продать жилье в целях приобретения другого помещения на первом этаже, чтобы обеспечить ребенку полноценную реабилитацию, остались безрезультатны. На тот момент законных оснований сделать это не было и у муниципалитета.

«В собственности женщины есть квартира, расположенная на третьем этаже в малосемейном общежитии, без балкона. На учет нуждающихся в жилом помещении муниципалитет поставить ее не может, поскольку она получает пенсию по уходу за ребенком-инвалидом, следовательно, не может быть признана малоимущей. Трудоустроиться у женщины также нет возможности, а значит, нет возможности получить кредит на приобретение нужного жилья, – рассказала подробности начальник юридического отдела белогорской администрации Надежда Несмелова. – Тогда главой было принято решение о создании на местном уровне такого нормативно-правового акта, который бы позволил помогать людям, когда они оказались в неординарной жизненной ситуации, но реальных рычагов помочь в действующем законодательства нет». Такой документ был создан и применен в российской практике впервые.

Основанием для выделения средств в объеме 2,2 миллионов рублей из городского бюджета стало изменение городского положения «Об адресной поддержке граждан за счет средств местного бюджета».

«На самом деле, это решение не знает аналогов в России, – прокомментировала председатель городского Совета Белогорска Виктория Гратий. – Депутаты городского Совета поддержали инициативу главы Белогорска и дополнили его единогласно разделом, регламентирующим предоставление единовременной выплаты на улучшение жилищных условий лицам, находящимся в неординарной жизненной ситуации, ставящей под угрозу их жизнь и здоровье. Делали это открыто, исходя из своих личных убеждений. Помощь на юридическую устойчивость документа оказала прокуратура Белогорска».

За счет единовременной выплаты из городского бюджета Екатерина Ляшенко приобрела жилье в центре Белогорска по улице Скорикова, на первом этаже, с балконом. Площадь двухкомнатной квартиры составила почти 50 квадратных метров.

«Большое спасибо главе Белогорска, Станиславу Юрьевичу, всей команде главы, депутатам, всем, кто помог мне и не остался равнодушным. Верила, что та первая встреча в кабинете главы не пройдет бесследно. Он услышал меня, понял и сделал все, чтобы помочь. Теперь, конечно, мне будет намного легче помогать своему ребенку жить, несмотря на наш диагноз. Мы сможем дышать свежим воздухом, выходить на прогулку. Это центр города. Об этом я и не мечтала», – рассказала Екатерина.

Имеющуюся в собственности жилплощадь жительница Белогорска передает муниципалитету.

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Анастасия Болотина