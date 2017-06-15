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К поимке пса, попавшего в капкан в Зее, подключились спасатели

К поимке пса, попавшего в капкан в Зее, подключились спасатели

В среду, 21 июня, спасатели Зеи подключились к поимке пса, живущего на свалке с капканом на лапе. Как сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ, пока попытки успехом не увенчались.

Поймать собаку пытались на протяжении нескольких часов. Отлову животного помешало тление бытового мусора на свалке. Для его тушения на место прибыли специалисты и тяжелая техника: водовозка на базе КамАЗа, бульдозеры, трактор и самосвалы. Все собаки, жившие на полигоне бытовых отходов, сбежали в лесополосу, испугавшись людей, задымленности и громких звуков.

В настоящее время работы по отлову приостановлены. Спасатели и неравнодушные жители Зеи в ближайшее время планируют провести совместный отлов животного и доставить пса в ветеринарную клинику.

Как сообщало Амур.инфо, молодая собака попала в капкан в конце зимы. С тех пор она страдает от боли, от лапы животного мало что осталось. Жители Зеи решили изловить пса, чтобы помочь ему.

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#животные #Зея #происшествия

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