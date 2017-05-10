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сегодня, 17:06 0

В Благовещенске прошла встреча амурских и китайских литераторов

В Амурской областной научной библиотеке состоялся «Диалог культур». На встречу пришли литераторы Амурской области и китайской провинции Хэйлунцзян. Мероприятие провели в дни Российско-китайской ярмарки культуры и искусства. Поэты и писатели обсудили сотрудничество и презентовали два литературных альманаха: местный «Приамурье» и альманах китайской литературы «Березки».

Гости из Хэйхэ посетили коллег в селе Ивановка, накануне посмотрели праздник русской музыки и поэзии с участием российских и китайских студентов. Далее в программе – поездка в Хэйхэ, где встреча и презентация амурского альманаха пройдет в книжном магазине «Пушкин».

Такая встреча в рамках ярмарки проходит четвертый раз и помогает литераторам обеих стран лучше узнать о творчестве друг друга.

«Познакомиться друг с другом, понять, что действительно река Амур объединяет людей, которые пишут о красоте Амура, о красоте восходов и закатов, о нашей природе. На разных языках пишут, но говорят об одном и том же. Культура, поэзия и проза нас объединяют», – сказала директор Амурской областной научной библиотеки имени Муравьева-Амурского Наталья Долгорук.

Специально к ярмарке в библиотеке подготовили несколько экспозиций. АмГУ представил выставку работ китайского художника Янь Шаовея. Работы выполнены в технике вырезания из рисовой бумаги. Это самый молодой художник Китая, работающий подобным образом. Его картины признаны во многих странах мира как произведения искусства.

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#Китай #культура

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