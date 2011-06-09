Детский лагерь имени Гастелло в Благовещенском районе разворовали (видео)

Детский лагерь имени Гастелло, находящийся в селе Натальино Благовещенского района, подвергается набегам любителей наживы. В настоящее время он не функционирует, и из лагеря утаскивают все, что плохо лежит. Об этом ИА «Амур.инфо» рассказала бывшая вожатая учреждения Альбера Бондарцова.

Лагерю в Натальино около 80 лет, он был построен в 1936 году. Как сообщало Амур.инфо, в 2011 году учреждение перестало принимать детей, его существование оказалось под вопросом.

Проблемы возникли вокруг формы собственности лагеря, а начались они в 2010 году с распоряжения президента России Медведева провести тотальную ревизию детских лагерей и их принадлежности. До этого момента учреждение находилось в частной собственности. Человек, долгие годы спонсировавший его деятельность, прибыли не получал, рассказывала тогда директор учреждения Оксана Гончарова.

Дмитрий Медведев в 2010 году обратил внимание на проблему приватизации детских лагерей. В свое время многие из них перешли в частную собственность, а в дальнейшем сменили сферы деятельности: вместо детей там часто отдыхали взрослые; открывались сауны и прочие объекты сферы развлечений. К «Гастелло» это не относилось, но после распоряжения президента форму собственности (ООО) и этого учреждения решили изменить. Лагерь отошел в федеральную собственность. Позже выяснилось, что денег для «Гастелло» у нового собственника пока нет.

Дирекция лагеря попросила администрацию Благовещенского района, где он находится, взять организацию на свой баланс. В администрации согласились; документы на передачу в апреле 2011 года направили в Москву. Предполагалось, что, пока идет административная реорганизация учреждения, лагерь работать не будет. Однако не функционирует он и в настоящее время.

По словам Альберы, она каждый год посещает «Гастелло». До последнего времени все было нормально, однако в этом году территория детского учреждения оказалась серьезно разворована, строения стоят опустевшими, без дверей и окон.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в администрацию Благовещенского района. Там пообещали изложить свою точку зрения позже.

Видео: instagram.com/alberochka

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#дети #происшествия

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Александр Авдеев