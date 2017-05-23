Мурманскую область посреди лета накрыло снегом (видео)

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В Мурманской области во вторник, 20 июня, выпал снег. По данным областного Гидрометцентра, циклон, смещающийся из Архангельской области, принёс похолодание и дождь со снегом. Зима посреди лета пришла в Кировск, Мончегорск, Никель и Заполярный и ряд других населённых пунктов, передаёт «Комсомольская правда».

По словам специалистов, снег на земле не задержится, поскольку в ближайшее время воздух прогреется до 8 градусов выше нуля.

Синоптики предупреждают, что в регионе продолжатся интенсивные дожди, местами с мокрым снегом, также жителей ждёт порывистый северный ветер.

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#погода #происшествия

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Алексей Воскобойников