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В Амурской области три выпускника сдали ЕГЭ по литературе на 100 баллов

В Амурской области три выпускника сдали ЕГЭ по литературе на 100 баллов
Фото: Ugra-News

В Приамурье стали известны предварительные результаты экзаменов основной волны ЕГЭ-2017 по обществознанию, литературе и физике. В сравнении с прошлогодними показателями по всем трем предметам выпускники показали более высокий результат. Три выпускника оказались стобальниками.

С экзаменом по обществознанию, который сдавали 5 июня, в этом году из 2 437 человек справились 80 % участников. Самый высокий результат основного периода – 96 баллов – набрал выпускник гимназии № 25 Благовещенска. По сравнению с прошлым годом средний балл по области вырос на 2,6.

В этом году ЕГЭ по литературе на 100 баллов написали сразу три одиннадцатиклассника. Стобалльниками стали выпускница школы № 1 имени Гайдара Архаринского района Екатерина Сажнова, выпускница школы № 28 города Благовещенска Алена Савина и выпускница лицея № 11 города Благовещенска Валентина Басаргина.

«К экзамену по литературе нас начали готовить давно, еще с пятого класса, поэтому на ЕГЭ я была уверена в своих силах и морально готова к предстоящему испытанию», – поделилась Валентина Басаргина.

«Чтобы успешно сдать экзамен, достаточно внимательно читать все произведения школьной программы. Кроме того, большое значение в подготовке к экзаменам имели занятия элективного курса "Теория литературы", на котором я научилась анализировать поэтические и прозаические произведения, писать тексты различных жанров, познакомилась с основными понятиями литературоведения и с образцами классической и современной литературы, не входящими в школьную программу», – сказала Екатерина Сажнова.

Экзамен по литературе сдавали 167 человек. С ним справились 98 % участников. В сравнении с 2016 годом результат ЕГЭ по этому предмету улучшился на 2,2 балла.

В ЕГЭ по физике свои знания отважились проверить 1 104 человека. Выше минимального порога набрали 93 % выпускников. Предварительно, лучшие результаты показали обучающиеся школы № 4 города Зеи (98 баллов), Овсянковской школы Зейского района (96 баллов). Относительно прошлого года средний балл ЕГЭ по этому предмету вырос на 2,6, сообщает минобр региона.

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#школа

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