Амурские археологи продолжат совместные исследования с китайцами

Российские и китайские археологи готовятся к следующему этапу первой глобальной русско-китайской экспедиции. С 10 июля ученые отправятся из Благовещенска вверх по Амуру в район сёл Сергеевка и Михайловка. Археологические объекты посмотрят и ниже по течению реки в Константиновском районе. Там находятся основные объекты исследования.

До этого ученые двух стран исследовали пограничную реку со стороны Хэйхэ. Сравнить объекты с двух сторон Амура важно, чтобы сложить потом в одну археологическую картину, говорит директор центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области Денис Волков.

«Если российские археологи смотрят на Амур левым глазом, то китайские – правым. Давайте откроем оба глаза и будем смотреть на эту древнюю историю, широко раскрыв глаза. Мы осмотрели памятники от эпохи неолита, пособирали подъемный археологический материал, сравнили его с тем, который есть у нас здесь в России, посмотрели объекты эпохи раннего средневековья, посмотрели много укрепленных сооружений и древних городищ, которые достаточны интересны, и некоторые нюансы уяснили по той древней истории, которая происходила на этой территории», – рассказал Денис Волков.

В Китай ездила амурская делегация из четырех человек, китайских коллег представили специалисты из Хэйлунцзянского университета и представители китайских властей. К концу года археологи опубликуют статью по итогам экспедиции, сообщает пресс-служба «Дорожного радио».

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Екатерина PL