Спасти Новобурейский от подтоплений можно, сделав геодезическую съемку

Фото: amurobl.ru

После обильных дождей в поселке Новобурейский Бурейского района подтапливает дороги и некоторые земельные участки. Здесь необходимо провести геодезическую съемку, чтобы решить проблему водоотведения. Об этом губернатору Амурской области сообщили во время его визита в поселок.

И.о. министра транспорта и строительства области Валерий Ухов пояснил, что решить проблему, а именно: обустроить новые канавы и ливневки для выведения воды из поселка, можно только на основе подробной карты. В Новобурейском отсутствует актуальная геодезическая карта, соответственно точно определить, где перепады высот и куда нужно выводить воду, невозможно. На встрече было решено, что в ближайшие дни районная администрация проведет съемку.

«Геодезическая карта кардинально поможет решить вопросы водоотведения из поселка. К тому же мы сможем определиться с дорожными работами. Ведь новое водоотведение может повлиять на дорожную кампанию в тех местах, где происходит пересечение районных и региональных дорог», – отметил Валерий Ухов.

После геодезической съемки Новобурейского проведут аналогичные работы в селе Малиновка, которое также подвержено подтоплениям и где предстоит дорожный ремонт на смежных в подчинении дорогах, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

«Упрадору вообще, нужно сделать себе пометочку, что, где есть в области соприкасания районных и региональных дорог, необходимо сделать геодезическую съёмку. Сведите все участки, – сказал губернатор области Александр Козлов. – В первую очередь займитесь теми районами, где этим летом будет работать открытое правительство, чтобы уже сразу на месте определяться по дорожным ремонтам на следующий год».

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#ЖКХ #областная власть

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Василий Кленин