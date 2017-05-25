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В Благовещенске во время выпускного в небо выпустят множество шаров

В Благовещенске во время выпускного в небо выпустят множество шаров
Фото: apriory.net

В субботу, 24 июня, в Благовещенске пройдет общегородской выпускной вечер. Торжественное чествование выпускников областной столицы пройдет на площади Ленина с 19:00 до 20:00.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, известно, что в этом году впервые ведущими мероприятия станут сами выпускники, а в школьном вальсе на площади закружатся свыше 100 пар. На финальной песне все школы города вместе выпустят в небо воздушные шары.

Что касается вручения аттестатов выпускникам, то оно пройдет в общеобразовательных учреждениях 24 июня с 16:30, в соответствии с графиком.

В этом году в Благовещенске по образовательным программам среднего общего образования заканчивают обучение 1 080 выпускников.

На получение аттестата с отличием и медали «За особые успехи в учении» претендуют 118 человек, из них 101 – выпускники муниципальных общеобразовательных учреждений.

Как сообщало Амур.инфо, 24 июня в областной столице запретят продажу алкоголя. Также в этот день из-за выпускного на время перекроют для движения улицу Ленина, а маршруты движения общественного транспорта изменятся.

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#отдых #праздники #школа

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Комментарии
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  • Nikodim

    Nikodim
    1 час назад

    экологи есть? всегда интересовал вопрос: вся эта забава с шариками в массовом кол-ве никак не влияет на экологию? они же не космос красиво улетают, а где-то выпадают разноцветными резиновыми осадками. не уверен, что они быстро разлагаются в природе.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Главное алкоголь запретить!

  • V.M.

    V.M.
    57 минут назад

    Согласна с Nikodim-ом. Даже если шарики улетят в Китай,

    то природу жалко. А еще мне интересно, эта шариковая забава,

    деньги на ветер, за счет бюджета города, Минобра, или включают

    в затраты родителей выпускников?

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