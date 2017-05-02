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В спортшколе № 1 Благовещенска новый директор – Нелли Болдырева

В спортшколе № 1 Благовещенска новый директор – Нелли Болдырева
Фото: admblag.ru

Директором ДЮСШ № 1 в Благовещенске (бассейн «Надежда») назначена Нелли Болдырева. До этого, с 2012 года, Нелли Леонидовна работала в городском управлении по физической культуре, спорту и делам молодежи. С 2015 года занимала здесь должность начальника отдела по физической культуре и спорту.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в начале июня 2017 года прежний директор спортшколы Виктор Левицкий уволился по собственному желанию.

Нелли Болдырева родилась 30 декабря 1979 года в городе Каменец-Подольский. В 2000 году окончила Русский гуманитарный технический колледж в Находке с квалификацией «юрист». В 2001 году окончила с отличием БГПУ по специальности «История». В 2010 году завершила обучение в аспирантуре Института истории, археологии и этнографии Дальневосточного филиала РАН (Владивосток). В 2012 году получила диплом профессиональной переподготовки по программе «Психология управления персоналом». В 2017 году окончила с отличием Амурский педагогический колледж по специальности «Физическая культура».

С 1998 по 2001 годы Нелли Болдырева была тренером-преподавателем восточных единоборств.

С 2001 по 2012 годы работала старшим преподавателем БГПУ. Затем перешла на работу в управление по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Благовещенска.

Работать директором ДЮСШ № 1 Нелли Леонидовна начала с 21 июня 2017 года, сообщает пресс-служба городской администрации.

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#спорт

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Комментарии
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  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    2 часа назад

    А какой дан у нее по "восточным единоборствам"? В пединституте пояса с дипломом дают?)))) цирк ей богу...

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    1 час назад

    Как то она ниочень. Прям совсем.

  • Vlad2

    Vlad2
    1 час назад

    \

    похоже в жиме лежа в минобре ей равных нет... ну штож будем ждать новых рекордов.

  • Оленька1983

    Оленька1983
    7 минут назад

    Поздравляю Нелли Леонидовну с назначением! Несколько раз пересекалась с ней по работе, хороший человек и профессионал, трудоголик. Удачи!

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