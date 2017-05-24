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Пятая часть «Трансформеров» и русский фильм «Холодное танго»: кинопремьеры недели

Пятая часть «Трансформеров» и русский фильм «Холодное танго»: кинопремьеры недели
Фото: www.vokrug.tv

Эта неделя принесет благовещенцам три киноновинки. Одна из самых ожидаемых – «Трансформеры: Последний рыцарь». Также зрителям покажут в местных кинотеатрах русский фильм «Холодное танго» и мультфильм «Спарк – герой Вселенной». Амур.инфо рассказывает об очередных премьерах в кино.

Трансформеры: Последний рыцарь

Это пятая часть из серии фильмов о Трансформерах. Здесь, как и в четвертой части, главную роль вместо Шайа ЛаБаф сыграет Марк Уолберг. Кроме того, в «Последнем рыцаре» снялся знаменитый актер Энтони Хопкинс. Бессменный режиссер – Майкл Бэй.

Оптимус Прайм исчез. Люди ведут войну с Трансформерами. Ключ к нашему будущему погребен в тайнах прошлого, в скрытой истории Трансформеров на Земле… Миссия по спасению мира ложится на плечи разношерстной компании, состоящей из Кейда Йегера, Бамблби, английского лорда и профессора из Оксфорда. Пришла пора действовать! Жертвы станут героями. Герои станут злодеями. Выстоит только один мир: их или наш.

Актеры: Марк Уолберг, Энтони Хопкинс, Джош Дюамель, Лора Хэддок, Сантьяго Кабрера. Режиссер: Майкл Бэй.

Фильм покажут в АОДНТ, «Харбине», ОКЦ, киноцентре «Благовещенск», ДК Профсоюзов и обоих кинотеатрах ТРЦ «Острова».

Спарк – герой Вселенной

Могущественные силы зла захватили прекрасную планету и поработили всю Вселенную. Но ничто не заставит Спарка и его верных друзей сдаться. Если у тебя храброе и доброе сердце, несгибаемая воля к победе и преданная команда, любая задача тебе по плечу! Звездная миссия по спасению Вселенной начинается.

Актеры: Джессика Бил, Патрик Стюарт, Сьюзен Сарандон, Хилари Суэнк. Режиссер: Аарон Вудли.

Мультфильм покажут в ДК Профсоюзов, киноцентре «Благовещенск».

Холодное танго

Фильм в жанре военная драма от режиссера Павла Чухрая. Герой чудом избежал смерти, чтобы вернуться в дом, где родился. В дом, в котором теперь живет любовь всей его жизни. Но надежда на счастье оборачивается страшным открытием. Его возлюбленная – дочь его врага.

Актеры: Юлия Пересильд, Риналь Мухаметов, Карина Каграманян, Сергей Гармаш, Елисей Никандров. Режиссер: Павел Чухрай.

Фильм демонстрируют в киноцентре «Благовещенск» и в одном из кинотеатров ТРЦ «Острова».

С подробным расписанием киносеансов можно ознакомиться в разделе «Афиша» на сайте «Амур.инфо».

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#жизнь #отдых

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