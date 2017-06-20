В США перевернулся грузовик с 3 тысячами литров серной кислоты

Фото: twitter.com

В американском штате Теннесси перевернулся грузовик, перевозивший более 3 000 литров серной кислоты и около 380 литров топлива. Об этом сообщает Life.ru.

По информации местных СМИ, в качестве мер безопасности были эвакуированы люди, находившиеся в радиусе километра от места инцидента. Водителям рекомендовано выбирать альтернативные маршруты.

В результате ДТП никто не пострадал, на месте работают аварийные бригады.

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#ДТП #происшествия #США

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Алексей Воскобойников