В США перевернулся грузовик с 3 тысячами литров серной кислоты
В американском штате Теннесси перевернулся грузовик, перевозивший более 3 000 литров серной кислоты и около 380 литров топлива. Об этом сообщает Life.ru.
По информации местных СМИ, в качестве мер безопасности были эвакуированы люди, находившиеся в радиусе километра от места инцидента. Водителям рекомендовано выбирать альтернативные маршруты.
В результате ДТП никто не пострадал, на месте работают аварийные бригады.
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