Приамурье вошло в число регионов с дорогими коммунальными услугами

Фото: meter.ru

Приамурье заняло 11-е место из 85 (от большей стоимости к меньшей) в рейтинге регионов России по стоимости коммунальных услуг. Рейтинг составило ИА «Байкал-Daily» по данным Росстата о стоимости услуг ЖКХ на 1 квадратный метр жилья и на человека в месяц за 2016 год.

В Амурской области, согласно расчетам, один «квадрат» жилья обходится в среднем в 153 рубля, а из расчета на одного человека в месяц – около 2 745 рублей.

Больше всего в России за «квадрат» платят жители Якутии – почти 358 рублей. На пару десятков копеек меньше тратят на коммуналку в Камчатском крае – 357 с лишним рублей. Третья по дороговизне – Магаданская область – 335 рублей.

Дешевле всего коммуналка обходится в Ингушетии, где за один квадратный метр жилья в среднем платят всего 42 рубля. На втором месте – Калмыкия (67 рублей), на третьем – Чечня (70 рублей).

В среднем по России показатель составляет 115,9 рубля.

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#финансы

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Александр Авдеев