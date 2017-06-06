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Приамурье вошло в число регионов с дорогими коммунальными услугами

Приамурье вошло в число регионов с дорогими коммунальными услугами
Фото: meter.ru

Приамурье заняло 11-е место из 85 (от большей стоимости к меньшей) в рейтинге регионов России по стоимости коммунальных услуг. Рейтинг составило ИА «Байкал-Daily» по данным Росстата о стоимости услуг ЖКХ на 1 квадратный метр жилья и на человека в месяц за 2016 год.

В Амурской области, согласно расчетам, один «квадрат» жилья обходится в среднем в 153 рубля, а из расчета на одного человека в месяц – около 2 745 рублей.

Больше всего в России за «квадрат» платят жители Якутии – почти 358 рублей. На пару десятков копеек меньше тратят на коммуналку в Камчатском крае – 357 с лишним рублей. Третья по дороговизне – Магаданская область – 335 рублей.

Дешевле всего коммуналка обходится в Ингушетии, где за один квадратный метр жилья в среднем платят всего 42 рубля. На втором месте – Калмыкия (67 рублей), на третьем – Чечня (70 рублей).

В среднем по России показатель составляет 115,9 рубля.

Просмотров всего: 746

#финансы

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Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • не депутат

    не депутат
    2 часа назад

    С каких это пор Байкальское СМИ является авторитетным источником составления статистических данных?)

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    2 часа назад

    Почему люди отсюда уезжают, не понятно?)))

  • OT

    OT
    2 часа назад

    А где статистические данные от министерства экономического развития, которому переподчинена статистика?

    Росстат выдает статистику как критику деятельности министерству экономического развития.

  • СКР

    СКР
    2 часа назад

    OT

    А где статистические данные от министерства экономического развития, которому переподчинена статистика?

    Росстат выдает статистику как критику деятельности министерству экономического развития.



    С каких порт статистика подчинена минэкономразвития?

  • OT

    OT
    2 часа назад

    СКР

    OT

    А где статистические данные от министерства экономического развития, которому переподчинена статистика?

    Росстат выдает статистику как критику деятельности министерству экономического развития.



    С каких порт статистика подчинена минэкономразвития?



    Медведев издал такое распоряжение и так и сказал, что пусть сами разбираются что в их вотчине статистически точно.

  • СКР

    СКР
    2 часа назад

    не депутат

    С каких это пор Байкальское СМИ является авторитетным источником составления статистических данных?)



    Видимо для амур.инфо это СМИ авторитетное

  • Vlad2

    Vlad2
    1 час назад



    Приамурье заняло 11-е место из 85



    всё-так 11ое это вам не 12ое. Такшта... гордимся

  • Геральт

    Геральт
    1 час назад

    ниче, с первого июля еще поднажмём.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Зато у нас территория опережающего развития...

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    А что, собственно, прикормушечные боты и тролли возмущаются? А то мы сами не видим и не ощущаем каждый месяц, как растут цены на все

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    1 час назад

    Амурчан доят по максимуму.. Знаем. Ничего с этим сделать не можем. Когда там отменят транспортный налог.. ? Он у нас в регионе выше чем в других регионах.

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    1 час назад

    Павел Флудерский

    Зато у нас территория опережающего развития...



    Территория "опережающего развития" есть.. А опережающего развития нет. Зато есть дорогие коммунальные услуги, высокий транспортный налог, высокий налог на недвижимость и т.д.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    А как же победные реляции наверх?

    ВЛАСТИ ПРИАМУРЬЯ ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ СНИЖЕНИЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

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