Участникам «Велоночи с Амур.инфо» вручат призы за фотографии с пробега в Instagram

На площади Победы, где 23 июня стартует «Велоночь с Амур.инфо», будет оборудована сцена. Участники велопробега смогут не просто ждать момента, когда начнется движение, но и интересно провести время. Организаторы призывают велосипедистов фотографироваться и публиковать в Instagram снимки с #велоночьамуринфо2017 и #ярмарка28. За самые интересные фото редакция ИА «Амур.инфо» вручит призы.

Партнер проекта – клуб «Амурбайк» – проводит свой конкурс в Instagram. Для участия в нем велосипедистам достаточно будет сфотографироваться на фоне баннера клуба и опубликовать снимок с #амурбайкрозыгрыш230717. Розыгрыш пройдет 24 июня. Здесь же возле сцены «Амурбайк» и «Экстрим джим» проведут конкурсы, а генеральный партнер пробега – компания «Кристально чистая вода» – угостит желающих водой.

До старта рядом со сценой участники могут получить наклейку «Велоночи» на одежду и значок Российско-китайской ярмарки культуры и искусства.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в 2017 году «Велоночь с Амур.инфо» вошла в программу ярмарки и станет завершением торжественной церемонии открытия, которая состоится на площади Ленина.

Собираться участники велопробега начнут с 21:00 на площади Победы. В 21:45 туда с центральной площади города отправятся два велосипедиста с флагами России и Китая. И в 22:30 общая колонна начнет велопробег.

Маршрут пробега опубликован на ИА «Амур.инфо», он охватывает большую часть центра города.

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#отдых #спорт

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Василий Кленин