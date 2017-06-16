Новосибирцы создали гигантский спиннер, сварив три автомобиля (видео)

Фото: youtube.com

Новосибирские автолюбители распилили три отечественных легковых автомобиля и сделали из них огромный спиннер. Правда, качественного вращения, такого, как у популярной игрушки, не вышло, но энтузиастов занимал, в первую очередь, сам процесс. Об этом пишет портал НГС.Новости.

Сделать крупную, механизированную версию антистрессовой игрушки решили новосибирские блогеры с канала «Гараж 54». Для этого они распилили три модели ВАЗ 2109. Затем авторы эксперимента сварили передние части машин и решили прокатиться на полученном устройстве. Гигантский спиннер на колёсах даже ушёл в занос, однако от дальнейших трюков на таком автомобиле мужчины решили отказаться.

«Выглядит это всё как настоящий спиннер, но сумасшедшего вращения у нас не получилось, потому что все машины начали ломаться – где-то отвалился порог, где-то сиденье выпало. В результате мы всё равно покатались одновременно на трёх автомобилях», – рассказал один из участников необычного заезда.

Всего за неделю видео новосибирцев посмотрели уже свыше 620 тысяч человек.

Как сообщало Амур.инфо, спиннеры возглавили список поисковых запросов на китайской торговой площадке AliExpress. За два последних месяца пользователи искали эту игрушку-тренажёр более 3 миллионов раз.

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#интернет #технологии #транспорт

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Алексей Воскобойников