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сегодня, 14:31 0

В Сковородинском районе задержали нарушителей госграницы

12 июня в районе села Бейтоново Сковородинского района пограничники задержали двух китайцев, которые нарушили российскую границу. Об этом сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области.

Граждане КНР попались в тот момент, когда устанавливали рыболовные сети вблизи российского берега Амура. В ходе досмотра у них изъяли лодку с мотором и три сплавные сети общей протяженностью около 450 метров.

В отношении китайцев было возбуждено уголовное дело.

Как сообщало Амур.инфо, с 11 июня по 15 июля в Приамурье действует запрет на лов рыбы в реке Амур.

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#закон #Китай #происшествия

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