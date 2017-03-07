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Амурские пловцы заняли второе место на фестивале ледяного плавания на озере Байкал

Амурские пловцы заняли второе место на фестивале ледяного плавания на озере Байкал
Фото: minsportamur.ru

Пловцы из Приамурья завоевали второе место в командном зачете на фестивале ледяного плавания «Байкальская миля–2017». Соревнования проходили с 9 по 13 июня на озере Байкал.

Как сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области, в состязаниях приняли участие спортсмены из ЮАР, Таиланда, Дании, Китая и России, которую представляли пловцы из 15 регионов – от Мурманска до Благовещенска. Общее количество участников составило 70 человек.

Пловцы состязались на дистанциях 50, 100, 200 и 500 метров вольным стилем и брассом, в командной эстафете. Кроме того, они выявили лучших на длинных дистанциях – 1 000 и 1 650 метров.

В итоге в командном зачете амурчане стали вторыми с 258 очками. Золото досталось команде Алтайского края – 268 очков.

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#спорт

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