В Сети раскритиковали женщину, кормившую на трассе дикого медведя

Фото: youtube.com

Жительница Мурманской области подверглась жёсткой критике интернет-пользователей после того, как опубликовала видео, где она кормит дикого медведя, дежурившего у дороги. Супруги двигались на машине по трассе, когда заметили хищника. Женщина попросила мужа остановить, чтобы угостить «мишу» хлебом, передаёт VSE42.Ru.

При этом женщину охватывают противоречивые чувства – от бурного восхищения до леденящего ужаса. Она подзывает косолапого поближе, чтобы накормить его, но при этом трусит. Периодически между восторженными комплиментами в сторону медведя жена обращается к мужу, чтобы тот держал ногу на педали газа.

«Миша, Миша, Миша! Иди, мой хороший. Иди ко мне, иди мальчик. Иди, сейчас хлебушка тебе дам. Саш, ты на тормозах не держи... Саша, он меня сожрет и будешь плакать потом, меня не будет. Иди ко мне, мой хороший!.. Саша, сделай, чтобы скорость была... Ешь, ешь, мой хороший... Саш, я боюсь уже...».

Как только хищник съел всё угощение, он встал на задние лапы, что вызвало у женщины приступ настоящей паники. В этот же момент супруги уехали.

Действия женщины вызвали гнев у интернет-пользователей, посмотревших видео. Они пишут о том, что нельзя прикармливать медведей, что это в потенциале губительно и для них самих, и для людей.

«Во времена моего детства на Камчатке никому бы не пришло в голову подкармливать медведя у дороги, поскольку чуть ли не каждый год медведи кого-нибудь задирали», – пишет один комментатор.

«Покормил медведя – убил медведя. Сегодня он хороший и красавчик, а через месяц кого-нибудь сожрёт или просто придёт к людям, и его застрелят», – отмечает другой.

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#животные #интернет

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Алексей Воскобойников