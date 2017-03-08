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Благовещенск попал в клип певицы и бывшей амурчанки Евы Амуровой

Благовещенск попал в клип певицы и бывшей амурчанки Евы Амуровой

Исполнительница русского шансона и бывшая амурчанка Ева Амурова выпустила клип на свою песню «Мой Дальний Восток». Съемки велись в трех городах – Владивостоке, Хабаровске и Благовещенске.

Ева Амурова родилась в Амурской области в 1986 году. Окончила Хабаровский государственный институт искусств и культуры, кафедру эстрады и джаза. В 2015 году певица выпустила альбом в стиле шансон, в который вошли 14 известных песен. Ева Амурова не теряет связи с родным краем, в соцсетях видно, что она выступала на днях рождения Белогорска и села Ромны.

В клипе можно увидеть самые красивые места трех городов Дальнего Востока: мост Владивостока, площади Хабаровска. Благовещенск, конечно, был представлен набережной Амура с видами на Китай, Триумфальной аркой и машиной-каретой. На видео крабов вылавливают из моря руками, а в мисках лежит красная и черная икра.

«Клип на песню "Мой Дальний Восток" был создан не только для людей, живущих в этом замечательном регионе. Выступая на площадках не только России, но и за рубежом, я часто встречаю людей, судьбы которых так или иначе связаны с Дальним Востоком. Помню случай в Нью Йорке: после исполнения этой песни ко мне подошла женщина и со слезами на глазах сказала, что ее детство прошло в небольшом городке Амурской области. Что она очень скучает по этому краю. И эта песня на мгновенье вернула ее в те замечательные годы», – рассказала о песне певица.

Просмотров всего: 1567

#Дальний Восток #музыка

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Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Амурченок

    Амурченок
    3 часа назад

    Уважаемый автор, если уж вы берете информацию с других сайтов, пожалуйста, проверяйте её, ведь она не всегда правдива!

  • trew

    trew
    3 часа назад

    Саша Амуров... Ева Амурова... Как в анекдоте про трёх Богатырей.

    "-Я - Илья Муромец, родом из Мурома"

    "-Я - Добрыня Никитич из города Никитичи"

    "-А я - Алёша Попович, а где я родился не скажу..."

  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    разве это новость-мы все когда нибудь куда нибудь попадём

  • Johnny-Bi

    Johnny-Bi
    2 часа назад

    ахринеть. пацан к успеху пришел. теперь видимо может до конца жизни не работать, да?

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Мура где чалилась?

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