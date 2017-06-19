Выше 30 градусов тепла: прогноз погоды в Амурской области на 22 июня

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В Амурской области 22 июня ожидается переменная облачность. Местами пройдет слабый и умеренный дождь, возможна гроза. Ветер будет дуть с севера и северо-востока со скоростью 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 12 метров в секунду. Температура составит 30…35 градусов выше нуля, в дожде – плюс 22…27 градусов.

В Благовещенске в этот день будет небольшая облачность, преимущественно без осадков. Северный ветер наберет скорость 7-12 метров в секунду. Температура составит 29…31 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL