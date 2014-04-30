Жительница Белогорска спустя 74 года получила письмо с фронта

Спустя 74 года жительница Белогорска Анна Ивановна Федорова получила письмо с фронта от своего отца. Многие годы семья считала, что он погиб в боях под Сталинградом. Именно оттуда в феврале 1943 года пришло его последнее письмо, которое он адресовал супруге. Писал, что немца погнали на запад, что бои идут жестокие. А затем пришла похоронка.

Никто не предполагал, что оплакиваемый всеми Иван Шабаев еще семь месяцев воевал на территории Украины, куда его полк перебросили после Сталинградской битвы. Спустя 74 года Анна Ивановна и ее родные узнали настоящую дату и точное место гибели Ивана Шабаева из письма, которое он написал незадолго до своей смерти.

«Добрый день, дорогие родители, тятя и мама! Шлю я вам низкий горячий привет. Желаю вам всего хорошего в вашей жизни. Пишу о своем здоровье – в настоящее время я жив и здоров. В данный момент я нахожусь за городом (название заштриховано), идем на запад с 5 июля. Идут жестокие бои с противником. Я пока остаюсь жив, слава богу, не знаю, что будет дальше. Многих товарищей уже нет, тех, с которыми я стал воевать с Дальнего Востока. Пишите, в каких условиях вы живете, есть ли у вас хлеб. Я получил письмо от Екатерины, пишет, что работает, дети учатся, и у нее есть хлеб! Всем родным привет, поклонитесь от меня и знакомым. Всем тяжело, война. Больше писать нечего, ваш сын Иван. Пишите ответ по адресу полевой почты…», – пишет боец.

Это письмо рядовой стрелкового полка Иван Степанович Шабаев написал 7 сентября 1943 года под городом Мерефа Харьковской области. А через три дня, 10 сентября, погиб. Его похоронили на поле боя, в братской могиле. Письмо, написанное, но так и не отправленное, вместе с остальными документами попало в Пензенский военный архив.

По адресу жительства родителей солдата письмо с копиями документов пришло в этом году накануне 9 Мая. В конверте, помимо послания, была копия из «Книги учета безвозвратных потерь», запись в которой от 10 сентября 1943 года гласит: «Иван Степанович Шабаев, погиб, труп оставлен на поле боя, город Мерефа, Харьковская область», сообщает ИА Амур28.инфо.

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Екатерина PL