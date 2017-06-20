В Благовещенске столкнулись пассажирский автобус и легковушка (видео)

В среду, 21 июня, в Благовещенске на улице Калинина в районе пересечения с Тенистой произошло столкновение пассажирского автобуса и легкового автомобиля. О ДТП в социальных сетях сообщают очевидцы, публикуя видео с места происшествия.

По предварительной информации, в аварию попали автобус маршрута № 4 и автомобиль Toyota. В результате ДТП у легковушки повреждена задняя часть. Повреждения автобуса пока неизвестны. Также неизвестно, пострадали ли люди.

В городском отделе ГИБДД ИА «Амур.инфо» сообщили, что на месте происшествия сейчас работают Госавтоинспекторы. Им предстоит установить виновника аварии. Ее подробности станут известны позже.

Видео: instagram.com/blag_dtp.

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Александр Авдеев