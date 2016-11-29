Постоянным донорам крови дадут скидки на товары и услуги

Фото: yadonor.ru

Служба крови Федерального медико-биологического агентства открыла программу лояльности для доноров крови. Постоянным донорам обещают скидки на товары и услуги партнеров программы.

Постоянные доноры смогут получить различные скидки от компаний и фирм. В числе тех, кто уже подал заявки для сотрудничества, есть авиакомпании, сети магазинов электроники, рестораны, спортзалы и многие другие. Скидки действуют в течение двух месяцев. Программа лояльности автоматически включает в себя все регионы России, в том числе и Амурскую область. Правда, договоры на скидки ни с одной фирмой еще не заключены. Пока амурские доноры могут получить бонусы в рамках звания «Почетный донор». Они, кстати, действует не во всех регионах.

«Звания Почетный донор почти нигде нет, в России один-два региона. Ежемесячная выплата, которую получают амурчане, – около 420 рублей. Остальные выплаты стандартные, которые действуют по всей России», ­– рассказал главврач амурской станции переливания крови Сергей Абрамович.

Основная цель программы лояльности – сформировать базу данных постоянных доноров и гарантировать их повторный приход, сообщает служба информации «Дорожного радио».

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#здоровье

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Нино Кохреидзе