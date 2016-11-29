Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:28 0

Постоянным донорам крови дадут скидки на товары и услуги

Постоянным донорам крови дадут скидки на товары и услуги
Фото: yadonor.ru

Служба крови Федерального медико-биологического агентства открыла программу лояльности для доноров крови. Постоянным донорам обещают скидки на товары и услуги партнеров программы.

Постоянные доноры смогут получить различные скидки от компаний и фирм. В числе тех, кто уже подал заявки для сотрудничества, есть авиакомпании, сети магазинов электроники, рестораны, спортзалы и многие другие. Скидки действуют в течение двух месяцев. Программа лояльности автоматически включает в себя все регионы России, в том числе и Амурскую область. Правда, договоры на скидки ни с одной фирмой еще не заключены. Пока амурские доноры могут получить бонусы в рамках звания «Почетный донор». Они, кстати, действует не во всех регионах.

«Звания Почетный донор почти нигде нет, в России один-два региона. Ежемесячная выплата, которую получают амурчане, – около 420 рублей. Остальные выплаты стандартные, которые действуют по всей России», ­– рассказал главврач амурской станции переливания крови Сергей Абрамович.

Основная цель программы лояльности – сформировать базу данных постоянных доноров и гарантировать их повторный приход, сообщает служба информации «Дорожного радио».

Просмотров всего: 317

#здоровье

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 5

Большая жара, идущая в Приамурье, угрожает людям

В России и мире

После жалобы онкобольной Путину уволился главврач больницы в Апатитах
Общество

55 лет назад родился лидер группы «Кино» Виктор Цой
Общество 3

В Новобурейском появится собственная лаборатория для анализов