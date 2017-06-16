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Через Приамурье в Китай в 2018 году поставят почти 30 миллионов тонн нефти

Через Приамурье в Китай в 2018 году поставят почти 30 миллионов тонн нефти
Фото: mignews.com

Китай озвучил планы по прокачке нефти через Амурскую область в 2018 году. Поднебесная получит таким образом 28,5 миллиона тонн нефти, сообщают «Ведомости». «Черное золото» поставят по отводу от трубопроводной системы Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО) – Сковородино – Мохэ.

«Мы должны были с 2018 года прокачивать по этому отводу 30 миллионов тонн в год. Согласно предварительным договоренностям с китайской стороной, в 2018 году по отводу будет прокачано в Китай 28,5 миллиона тонн нефти, еще 1,5 миллиона тонн – через порт Козьмино», – говорит советник президента «Транснефти» Игорь Демин.

Он пояснил, что китайские партнеры говорят о том, что их инфраструктура для приема такого объема нефти готова. Мощность порта Козьмино (конечная точка ВСТО) ограничена и на данный момент составляет 31,3 миллиона тонн. Сейчас ведется увеличение мощности, которая в перспективе может достигнуть 36 миллионов тонн.

Россия поставляет по соглашению с CNPC в Китай по Сковородино – Мохэ 15 миллионов тонн нефти в год. Планировалось, что с 2018 года дополнительные поставки по этому направлению составят 15 миллионов тонн ежегодно. Россия расширяет участок на российской территории, Китай – на китайской.

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#Китай #экономика #энергетика

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Комментарии
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  • Морской человек

    Морской человек
    53 минуты назад

    Что это даст Амурской области?

    В чем смысл этой новости?

  • Irun_one

    Irun_one
    43 минуты назад

    За бензин будете минимум 45 рублей платить.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    41 минута назад

    Морской человек

    Что это даст Амурской области? В чем смысл этой новости?



    ничего не даст, но можно думать, как будто даст.

  • specc

    specc
    40 минут назад

    Кто-то еще смеётся при слове "Бензоколонка"?

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