Через Приамурье в Китай в 2018 году поставят почти 30 миллионов тонн нефти

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Китай озвучил планы по прокачке нефти через Амурскую область в 2018 году. Поднебесная получит таким образом 28,5 миллиона тонн нефти, сообщают «Ведомости». «Черное золото» поставят по отводу от трубопроводной системы Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО) – Сковородино – Мохэ.

«Мы должны были с 2018 года прокачивать по этому отводу 30 миллионов тонн в год. Согласно предварительным договоренностям с китайской стороной, в 2018 году по отводу будет прокачано в Китай 28,5 миллиона тонн нефти, еще 1,5 миллиона тонн – через порт Козьмино», – говорит советник президента «Транснефти» Игорь Демин.

Он пояснил, что китайские партнеры говорят о том, что их инфраструктура для приема такого объема нефти готова. Мощность порта Козьмино (конечная точка ВСТО) ограничена и на данный момент составляет 31,3 миллиона тонн. Сейчас ведется увеличение мощности, которая в перспективе может достигнуть 36 миллионов тонн.

Россия поставляет по соглашению с CNPC в Китай по Сковородино – Мохэ 15 миллионов тонн нефти в год. Планировалось, что с 2018 года дополнительные поставки по этому направлению составят 15 миллионов тонн ежегодно. Россия расширяет участок на российской территории, Китай – на китайской.

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#Китай #экономика #энергетика

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Александр Авдеев