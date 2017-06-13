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Житель Берлина, изнасиловавший русскую школьницу, получил условный срок

Житель Берлина, изнасиловавший русскую школьницу, получил условный срок
Фото: Ридус

В Германии суд принял во внимание чистосердечное признание и отсутствие судимостей у 24-летнего жителя Берлина при вынесении ему приговора за сексуальные действия в отношении несовершеннолетней школьницы Лизы из семьи российских немцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз инстанции.

Ранее суд приговорил к 1 году 9 месяцам лишения свободы условно с четырехлетним испытательным сроком за сексуальные действия в отношении несовершеннолетней и изготовление порнографических материалов. Подсудимый также обязан выплатить штраф в размере трёх тысяч евро. В течение года за преступником будет наблюдать специальный инспектор. Процесс проходил за закрытыми дверями.

«Обвиняемый сделал признание в ходе судебного процесса, а также допустил,.. что девочка была ещё ребёнком. В связи с этим суд смог отказаться от допроса в качестве свидетеля несовершеннолетней потерпевшей, и которая присоединилась к стороне обвинения в ходе процесса. Общественность была удалена из зала судебного заседания на всё время процесса… по требованию представителей стороны обвинения для защиты потерпевшей. При вынесении наказания суд основывался на менее серьёзном случае. При этом были приняты во внимание чистосердечное признание и отсутствие судимостей у обвиняемого», – говорится в пресс-релизе.

Участники процесса отказались от апелляции. Таким образом, приговор вступил в действие, отмечается в сообщении.

Лиза – 13-летняя школьница, которая вместе с семьей переехала из России в Германию. В России она получила известность в январе 2016 года после сюжета Первого канала о её жизни и о том, как однажды она пропала больше чем на сутки. Со ссылкой на родственников девочки телеканал сообщил, что её якобы похитили и изнасиловали мигранты. Новость вызвала волнения в среде местной русскоязычной общины.

В Германии сюжет о девочке Лизе также получил большой резонанс, подогретый недавними беспорядками в Кельне, где мигранты массово домогались местных женщин.

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#дети #криминал #происшествия

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