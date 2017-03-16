Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:01 13

Амурчане ездят на всё более старых машинах

Амурчане ездят на всё более старых машинах
Фото: Drive2

Автопарк Амурской области продолжает стареть: в 2011 году средний возраст автомобиля в продаже составлял 12 лет, а в 2017-м – 16 лет. Такой вывод сделали специалисты автомобильного портала Drom.ru, проанализировав базу объявлений о продаже. За год амурские автомобили постарели на два года, тогда как в среднем по России их возраст не изменился.

Период, когда состав авто с пробегом в Амурской области был наиболее молодым, пришелся на 2012 год. Тогда средний возраст машин в продаже составлял 9 лет. Однако в дальнейшем их возраст в регионе начал увеличиваться: в 2015 году – 13 лет, в 2016 – 14 лет, а в нынешнем – еще на два года старше.

Самый возрастной автопарк России обнаружен в ЕАО, там средний возраст машин с пробегом — 17 лет. Города с наиболее молодым автопарком: Москва – 9 лет, Казань – 8 лет, Санкт-Петербург – 10 лет.

Средний возраст автомобиля по стране с прошлого года не изменился и составляет 12 лет. При этом доля машин, пробег которых не превышает два года, сократилась в среднем на 2 % от всех авто в продаже. Между тем процесс старения автопарка продолжается уже 9 лет, и пока не наблюдается устойчивой тенденции к его омолаживанию. Это говорит о том, что автомобилисты не торопятся приобретать новые автомобили, предпочитая докатывать старые.

Просмотров всего: 802

#транспорт #экономика

распечатать

Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • Grey_kotun

    Grey_kotun
    1 час назад

    У людей нет желания и денег для того что бы вкладываться в российский говнопром.

  • Кварц

    Кварц
    1 час назад

    Навязанные маркетингом принципы "нормальной" жизни только при непрерывной смене имущества на более новое. То же самое с модой.

    Им всем нужно ПРОДАВАТЬ, чтоб становиться богаче, но это не значит, что мы все должны плясать под их дудку и покупать, покупать, покупать... Чего ради менять авто, если машина в нормальном состоянии. Меняй то, что износилось: резину, дворники, чехлы и катайся на любимой и проверенной машине. Скоро начнем все менять окна на разноцетные, так как нас убедят, что белые уже не держат пыль, не радуют глаз и вообще стрёмно с белыми, ставьте желтые, розовые, зеленые и народ поведется. Будут брать кредиты, ущемлять себя в еде и отдыхе, ругать Путина и жаловаться на нищету, чтобы в очередной раз сплясать под маркетинговую дудку и быть "не хуже других".

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад



    ~~Это говорит о том, что автомобилисты не торопятся приобретать новые автомобили, предпочитая «докатывать» старые.



    Кризис на дворе, а они про приобретение новых авто!

    Жила бы страна родная!

    И нету других проблем. (песня)

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Grey_kotun

    У людей нет желания и денег для того что бы вкладываться в российский говнопром.



    людей нет денег на покупку НОВЫХ авто, пусть и иностранного производства, но подержанные иностранные понтовитее отечественных новых. Зачем покупать за 800 тысяч упакованную Лада Икс-Рэй если за эти же деньги можно взять какойнить Крузер 1999 года

    Понты дороже.

  • Витальевич

    Витальевич
    1 час назад

    Чего взять ???? Х-Рей ??? Ну да ...

  • Alex-пешеход

    Alex-пешеход
    59 минут назад

    Сергей Труш

    Grey_kotun

    У людей нет желания и денег для того что бы вкладываться в российский говнопром.



    людей нет денег на покупку НОВЫХ авто, пусть и иностранного производства, но подержанные иностранные понтовитее отечественных новых. Зачем покупать за 800 тысяч упакованную Лада Икс-Рэй если за эти же деньги можно взять какойнить Крузер 1999 года

    Понты дороже.



    Не согласен про понты. Сейчас даже 30 летний японец по качеству и комфортности салона куда более лучше, чем новенькое детище автотаза. Просто поездив на хороших и надежных, пусть и 10-15 летних японских авто, нет желания пересаживаться на то, что предлагает нам отечественный производитель.

  • Oldlord

    Oldlord
    59 минут назад

    Сергей Труш

    Grey_kotun

    У людей нет желания и денег для того что бы вкладываться в российский говнопром.



    людей нет денег на покупку НОВЫХ авто, пусть и иностранного производства, но подержанные иностранные понтовитее отечественных новых. Зачем покупать за 800 тысяч упакованную Лада Икс-Рэй если за эти же деньги можно взять какойнить Крузер 1999 года

    Понты дороже.



    Зачем мне покупать красиво упакованную свежую какашку с детскими болячками, если можно взять надёжную технику?



  • Marginallis

    Marginallis
    54 минуты назад

    Амурчане ездят на всё более старых машинах, живут во все более старых домах с всё более старыми женами.

  • Витальевич

    Витальевич
    52 минуты назад

    В тему .....стоит выбор о приобретении авто ...выбор между Escudo и Forester .и как думаете что я возьму ???? АААА точно брать надо новый ВАЗ 2131 ,,, так да ??? Не смешите ....

  • архивная

    архивная
    45 минут назад

    Marginallis

    Амурчане ездят на всё более старых машинах, живут во все более старых домах с всё более старыми женами.



    А у кого есть возможность уезжают в города,где все показатели по уровню жизни выше,чем в Амурской области.

  • specc

    specc
    45 минут назад



    Зачем покупать за 800 тысяч упакованную Лада Икс-Рэй



    Вот именно, зачем? Это во-первых. А во-вторых, перелицованный хэч стэпвэй, собранный из китайских з/ч, ну никак не может стоить таких денег. Хотя, если с головой не дружить, то можно отдать 800!!! тысяч за недо-хэч и даже умудрится проездить на этой чуде-машине три года.

    Интересно, а финансист и он же экономист в одном флаконе Сергей Труш, который не устаёт ратовать за росавтопром, уже узнал что такое себестоимость? Отлично! Тогда хочется спросить у специалиста, а какова себестоимость поделок росавтопрома и с какого фига мы должны покупать эту лабуду в 5-10 раз дороже себестоимости, причем, что даже Porsche наваривает в среднем лишь 18% с одного автомобиля? Впрочем, ответ и так понятен.

  • kibitzer

    kibitzer
    34 минуты назад

    В целом, Кварц прав.

    Если машина не ломается, то можно менять расходники и наслаждаться ездой на надежном и качественном автомобиле, отказавшись от идеи чрезмерного потребления.

    Но и тут, как говорится, не все однозначно.

    Я вот сменил Note жены на Escudo сделав выбор в пользу безопасности.

    Свою же машину планирую продать в след.году с целью расширения жилплощади.

    Но несомненно, я всегда выберу качество (японский автопром, пусть и пробежный), нежели отечественный автохлам.

    Разумеется, это лишь мое мнение.

  • maxcom

    maxcom
    7 минут назад

    Сергей Труш

    Понты дороже.



    Плюсую этого регистранта.

    Посыпать дороги ядреной химией и автохлам сгниет за пару сезонов.

Показать все (13) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

Очевидцы: в Свободном КамАЗ снес ограничитель высоты
Происшествия

В Благовещенске столкнулись пассажирский автобус и легковушка (видео)
Общество 4

Через Приамурье в Китай в 2018 году поставят почти 30 миллионов тонн нефти
В России и мире

В Португалии разбился самолёт, тушивший лесные пожары