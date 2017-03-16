Амурчане ездят на всё более старых машинах

Фото: Drive2

Автопарк Амурской области продолжает стареть: в 2011 году средний возраст автомобиля в продаже составлял 12 лет, а в 2017-м – 16 лет. Такой вывод сделали специалисты автомобильного портала Drom.ru, проанализировав базу объявлений о продаже. За год амурские автомобили постарели на два года, тогда как в среднем по России их возраст не изменился.

Период, когда состав авто с пробегом в Амурской области был наиболее молодым, пришелся на 2012 год. Тогда средний возраст машин в продаже составлял 9 лет. Однако в дальнейшем их возраст в регионе начал увеличиваться: в 2015 году – 13 лет, в 2016 – 14 лет, а в нынешнем – еще на два года старше.

Самый возрастной автопарк России обнаружен в ЕАО, там средний возраст машин с пробегом — 17 лет. Города с наиболее молодым автопарком: Москва – 9 лет, Казань – 8 лет, Санкт-Петербург – 10 лет.

Средний возраст автомобиля по стране с прошлого года не изменился и составляет 12 лет. При этом доля машин, пробег которых не превышает два года, сократилась в среднем на 2 % от всех авто в продаже. Между тем процесс старения автопарка продолжается уже 9 лет, и пока не наблюдается устойчивой тенденции к его омолаживанию. Это говорит о том, что автомобилисты не торопятся приобретать новые автомобили, предпочитая докатывать старые.

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#транспорт #экономика

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Василий Кленин